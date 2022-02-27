Как наказывают нарушителей в поездах

Вносить пассажиров в черных список - распространенная практика у авиакомпаний. Соответствующий закон был принят в 2017 году. В российских поездах тоже есть свои наказания для нарушителей. "Рамблер" рассказывает, какие.

Согласно статистике, самые частые правонарушения в поездах — это появление в пьяном виде, мелкое хулиганство и действия, угрожающие безопасности. За это десятки тысяч пассажиров ежегодно снимают с поездов.

Уголовная ответственность предусмотрена за:

кражу (ст. 158 УК РФ);

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ);

хулиганство (ст. 213 УК РФ);

вандализм (ст. 214 УК РФ);

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 257 УК РФ).

Административная ответственность за:

действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене (ст. 11.1 КоАП РФ);

повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования (ст. 11.15 КоАП РФ).

Как рассказывают в соцсетях сотрудники российских компаний, занимающихся железнодорожными перевозками, в поездах также есть черные списки. Если человек дважды совершают хулиганский поступок во время поездки, ему запрещают ездить на поездах в течение одного года. Однако запрет вступает в силу только на основании постановления или приговора суда.