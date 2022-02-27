Как наказывают нарушителей в поездах

Вносить пассажиров в черных список - распространенная практика у авиакомпаний. Соответствующий закон был принят в 2017 году. В российских поездах тоже есть свои наказания для нарушителей. "Рамблер" рассказывает, какие.
Согласно статистике, самые частые правонарушения в поездах — это появление в пьяном виде, мелкое хулиганство и действия, угрожающие безопасности. За это десятки тысяч пассажиров ежегодно снимают с поездов.
Уголовная ответственность предусмотрена за:
Административная ответственность за:
Как рассказывают в соцсетях сотрудники российских компаний, занимающихся железнодорожными перевозками, в поездах также есть черные списки. Если человек дважды совершают хулиганский поступок во время поездки, ему запрещают ездить на поездах в течение одного года. Однако запрет вступает в силу только на основании постановления или приговора суда.
За курения табака, употребление алкоголя и появление в состоянии алкогольного опьянения в поездах дальнего следования предусмотрены штрафы.