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42 минуты назад

Как наказывают нарушителей в поездах

Мира Маркина

Вносить пассажиров в черных список - распространенная практика у авиакомпаний. Соответствующий закон был принят в 2017 году. В российских поездах тоже есть свои наказания для нарушителей. "Рамблер" рассказывает, какие.

Как наказывают нарушителей в поездах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно статистике, самые частые правонарушения в поездах — это появление в пьяном виде, мелкое хулиганство и действия, угрожающие безопасности. За это десятки тысяч пассажиров ежегодно снимают с поездов.

Уголовная ответственность предусмотрена за:

  • кражу (ст. 158 УК РФ);
  • заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ);
  • хулиганство (ст. 213 УК РФ);
  • вандализм (ст. 214 УК РФ);
  • приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 257 УК РФ).

Административная ответственность за:

  • действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене (ст. 11.1 КоАП РФ);
  • повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования (ст. 11.15 КоАП РФ).

Как рассказывают в соцсетях сотрудники российских компаний, занимающихся железнодорожными перевозками, в поездах также есть черные списки. Если человек дважды совершают хулиганский поступок во время поездки, ему запрещают ездить на поездах в течение одного года. Однако запрет вступает в силу только на основании постановления или приговора суда.

За курения табака, употребление алкоголя и появление в состоянии алкогольного опьянения в поездах дальнего следования предусмотрены штрафы.

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