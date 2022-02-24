Джайлоо-туризм: как уйти от цивилизации без последствий

Название такого вида отдыха, как джайлоо-туризм, происходит от кыргызского слова “жайлоо” – в переводе “альпийский луг”, “горное пастбище”. Первых путешественников в необычный тур собрало именно киргизское турагентство. Если описать его кратко, то он предполагал погружение в первобытную жизнь коренных народов. Почему у джайлоо-туризма есть шанс прижиться, расскажет “Рамблер”.

Где найти джайлоо-тур?

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Самостоятельно организовать поездку в гости к коренным народам довольно сложно. И у крупных туроператоров вы вряд ли найдете подобную услугу. Эксперты советуют обращаться к местным гидам и агентам, в тех местах, куда вы намереваетесь поехать. Они возьмут на себя программу путешествия, договорятся о том, где вы будете жить, с местными, при необходимости найдут переводчика и организуют трансфер к месту импровизированной стоянки, а также помогут адаптироваться на новом месте.

Кстати о них. Существуют более адаптированные для современных туристов места и, соответственно, менее. К первым можно отнести традиционные русские поселения. Например, можно поехать в Кижму в Архангельской области. В селе проживает не больше сотни человек. Там местные наверняка научат вас умелому бортничеству, собирательству и охоте – традиционным для них способам выжить.

Для тех, кто стремится к более полному погружению в быт малых народов, стоит выбрать Сибирь. На ее территории проживают якуты, тувинцы, хакасы, алтайцы, шорцы, долганы, сибирские татары, телеуты, энцы, чулымцы. И у всех разные традиции и культура быта – выбор необычайно широк.

Только учитывайте и погодный фактор. Например, в Якутии зимой средняя температура около 45 °С, а в некоторых регионах достигает 70 °С. Но за счет того, что воздух там суше, такой мороз переносится легче, чем в той же столице. Летом температура может достигать +40 °C, к чему наверняка не все жители средней полосы готовы априори.

Кому не подойдет джайлоо-туризм?

Тем, кто ценит сервис и комфорт. Отважные туристы попадают в среду без социальных сетей и смартфонов, интернета, электричества, горячего водоснабжения и других благ цивилизации.

К чему быть готовым?

К тому, что придется спать на полу в юрте, чуме или яранге, если вы отправитесь в Сибирь, например. К встрече с дикими животными, непривычными насекомыми. Некоторые из них будут опасными для вас.

К тому, что вам придется помогать местным собирать грибы и ягоды, ловить рыбу, строить жилища, готовить. Среди бонусов возможность стать гостем редкого национального праздника, где можно, например, научиться петь местные песни или вовсе принять участие в настоящем шаманском обряде.

К тому, что вам придется на некоторое время перестроиться на новый рацион. Якуты уважают жареную на костре баранину, оленину и медвежатину. Эскимосы угостят вас акутаком — мороженым из взбитого жира с ягодами, рыбой и сахаром, а чукчи приготовят особое блюдо, каныгу: полупереваренное содержимое желудка северного оленя.

Что сделать до отъезда? изучить традиции народа, с которым собираетесь жить;

укрепить иммунитет;

изучить перед поездкой информацию о том, какие заболевания распространены в регионе, и заранее сделать от них прививки;

взять с собой аптечку с антибиотиками, лекарствами от отравления, бинтами, средствами для обработки ран;

подтянуть физическую форму и выносливость;

выбрать правильное время года для поездки, взвесив все “за” и “против”;

изучить особенности климата там, куда вы поедете.