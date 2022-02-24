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3 часа назад

Что такое “Серебряное ожерелье” России

Сложно найти человека, который не слышал бы о “Золотом кольце” России – туристическом маршруте, который охватывает знаковые места, которые в XII веке территориально были центром Руси. Десять лет назад была озвучена идея создать бренд-альтернативу “кольцу” – “Серебряное ожерелье”. Что сейчас могут предложить туроператоры желающим изучить его, расскажет “Рамблер”.

Что такое “Серебряное ожерелье” России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В “Серебряное ожерелье России” входят 11 субъектов Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ. Этот маршрут предполагает поездки по нескольким радиусам, что позволяет максимально удобно планировать путешествие с учетом своих приоритетов.

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Что увидим

Основной акцент “ожерелья” сделан на познавательном историко-культурном туризме. Отправляясь в путешествие по этому маршруту, туристы получают шанс увидеть города с многовековой историей, их уникальную национальную архитектуру (например, крепость “Орешек” в Шлиссельбурге, Белозерский кремль), в том числе шедевры деревянного и каменного зодчества.

В поездке можно предусмотреть паломнические остановки – у часовни Николая Чудотворца в деревне Гоморовичи, храма Святого Николая в Архангельске, Софийского собора в Вологодской области, Спасо-Преображенского монастыря – в Новгородской.

На пути туристов также будут музеи, аналогов которым нет в мире. Проект “ожерелья” включает событийный туризм. То есть путешественники могут познакомиться с его объектами, отправляясь на тематические фестивали, посвященные исторической реконструкции. Например, “Железный град” в Изборске, “Господин Великий Новгород” и “Ратоборцы” в Ладоге.

Для тех, кто очарован мистикой пустующих мест, существует тур по городам-призракам Русского Севера. Его маршрут включает посещение поселков Корзуново, Чаронда, Хальмер-Ю и Амдерма, атмосфера которых завораживает.

Где побываем

Большинство точек “Серебряного ожерелья” находится на северо-западе страны. Русский Север сам по себе славится фантастическими пейзажами и природой. По пути туристы могут заглянуть в национальные парки, заказники (например, Гладышевский в Ленобласти, Сейдъяврь в Ревде), заповедники (Пушкинский в Псковской области, Соловецкие острова – в Архангельской, Бесовый мыс в Вытегре, водопад Буредан в Коми) и этнопарки (Финно-угорский в Сыктывкаре).

Мы приводим в пример лишь некоторые места, которые можно посетить, на самом деле, их намного больше.

Что попробуем

Вологодское масло, балтийская килька, кенигсбергский марципан, поморская кухня – это лишь малая часть гастрономических удовольствий, попробовать которые обязательно, если вы решите отправиться по маршруту “Серебряного ожерелья”. Некоторые туроператоры предлагают программы, сосредоточенные на том, чтобы побаловать вашего внутреннего гурмана.

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