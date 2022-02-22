22 необычных места России, которые стоит посетить в 2022-м

22 точки для 2022-го года — «Рамблер» делится списком достопримечательностей, визит которых не стоит откладывать на следующий год.

1. «Город мертвых»

Видео дня

Где: Республика Северная Осетия

Зачем ехать: гулять по древнейшему и самому крупному комплексу захоронений на Северном Кавказе.

2. «Долина приведений»

Где: Крым

Зачем ехать: искать приведения и смотреть на фантастические горы.

3. Светлогорск

Где: Калининградская область

Зачем ехать: узнать, как живет единственный в России «медленный город».

4. Чуйский тракт

Где: Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай

Зачем ехать: проехаться по самой живописной дороге в России.

5. Село Териберка

Где: Мурманская область

Зачем ехать: почувствовать себя героем фильма «Левиафан» в селе, где фильм и снимали.

Кадр из фильма «Левиафан»

6. Кольский полуостров

Где: Мурманская область

Зачем ехать: ловить северное сияние.

7. Парк Ергаки

Где: Красноярский край

Зачем ехать: идти в поход, любуясь заповедной природой.

8. Халактырский пляж

Где: Камчатский край

Зачем ехать: встать на серф на краю Земли.

9. Озеро Эльтон

Где: Волгоградская область

Зачем ехать: сделать селфи на фоне идеальной розовой глади воды.

10. Соловецкий монастырь

Где: Архангельская область

Зачем ехать: узнать историю монастырской, а затем и советской тюрьмы.

11. Чарские пески

Где: Забайкальский край

Зачем ехать: ощутить себя героем «Аладдина», не выезжая в арабский мир.

12. Село Гамсутль

Где: Республика Дагестан

Зачем ехать: впитывать дух двухтысячелетнего села, где уже никто не живет.

13. Озеро Джека Лондона

Где: Магаданская область

Зачем ехать: как минимум — из-за названия, как максимум — там очень красиво.

14. Сундуки

Где: Республика Хакассия

Зачем ехать: увидеть своими глазами «российский стоунхендж» с интригующим названием.

15. Столбы выветривания

Где: Республика Коми

Зачем ехать: смотреть на еще один «стоунхендж», но побольше.

16. Озеро Баскунчак

Где: Астраханская область

Зачем ехать: купаться в лечебной глине.

17. Музей пастилы в Коломне

Где: Московская область

Зачем ехать: узнать, как на Руси без заводов готовили яблочное лакомство.

18. Иннополис

Где: Республика Татарстан

Зачем ехать: позавидовать технологичному развитию самого малонаселенного города России.

19. Памятник Человеку-невидимке

Где: Екатеринбург

Зачем ехать: найти человека-невидимку!

20. Оймякон

Где: Республика Саха (Якутия)

Зачем ехать: ощутить кожей самое холодное место планеты.

21. Шерегеш

Где: Кемеровская область

Зачем ехать: покататься с ветерком на лыжах, даже если на улице май.

22. Барнаул

Где: Алтайский Край