22 необычных места России, которые стоит посетить в 2022-м

22 точки для 2022-го года — «Рамблер» делится списком достопримечательностей, визит которых не стоит откладывать на следующий год.
Где: Республика Северная Осетия
Зачем ехать: гулять по древнейшему и самому крупному комплексу захоронений на Северном Кавказе.
Где: Крым
Зачем ехать: искать приведения и смотреть на фантастические горы.
Где: Калининградская область
Зачем ехать: узнать, как живет единственный в России «медленный город».
Где: Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай
Зачем ехать: проехаться по самой живописной дороге в России.
Где: Мурманская область
Зачем ехать: почувствовать себя героем фильма «Левиафан» в селе, где фильм и снимали.
Где: Мурманская область
Зачем ехать: ловить северное сияние.
Где: Красноярский край
Зачем ехать: идти в поход, любуясь заповедной природой.
Где: Камчатский край
Зачем ехать: встать на серф на краю Земли.
Где: Волгоградская область
Зачем ехать: сделать селфи на фоне идеальной розовой глади воды.
Где: Архангельская область
Зачем ехать: узнать историю монастырской, а затем и советской тюрьмы.
Где: Забайкальский край
Зачем ехать: ощутить себя героем «Аладдина», не выезжая в арабский мир.
Где: Республика Дагестан
Зачем ехать: впитывать дух двухтысячелетнего села, где уже никто не живет.
Где: Магаданская область
Зачем ехать: как минимум — из-за названия, как максимум — там очень красиво.
Где: Республика Хакассия
Зачем ехать: увидеть своими глазами «российский стоунхендж» с интригующим названием.
Где: Республика Коми
Зачем ехать: смотреть на еще один «стоунхендж», но побольше.
Где: Астраханская область
Зачем ехать: купаться в лечебной глине.
Где: Московская область
Зачем ехать: узнать, как на Руси без заводов готовили яблочное лакомство.
Где: Республика Татарстан
Зачем ехать: позавидовать технологичному развитию самого малонаселенного города России.
Где: Екатеринбург
Зачем ехать: найти человека-невидимку!
Где: Республика Саха (Якутия)
Зачем ехать: ощутить кожей самое холодное место планеты.
Где: Кемеровская область
Зачем ехать: покататься с ветерком на лыжах, даже если на улице май.
Где: Алтайский Край
Зачем ехать: регион с 22-ой по величине площадью в России и автомобильным кодом 22 — сама судьба посетить его именно в 2022 году.