Чего боятся акулы в Черном море

В Черном море, омывающем берега России, водится довольно много опасных существ, среди которых есть опасные рыбы и виды медуз. Однако самый страшный хищник, который обитает в Мировом океане, — акула в эти воды не заплывает. Науке известно более 500 видов акул, среди которых есть как совсем небольшие, так и огромные и опасные для человека особи. Известны случаи нападения этих хищных рыб на человека, в том числе и с летальным исходом. В материале “Рамблера” — причины, по которым акулы не заплывают в воды Черного моря.

Фото: Рамблер Рамблер

Акулы, которых можно встретить в Черном море

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На самом деле, в Черном море водятся акулы. Один из видов называется Черноморский катран. Она представляет собой рыбу весом до 15 килограммов и длиной до 180 сантиметров. Может обитать в прибрежных водах и на небольшой глубине. Однако эта акула не опасна для людей. Она не считается хищником, у нее довольно маленький размер, а еще ода достаточно пуглива для того, чтобы подплывать к купающимся. У берега акула может встречаться только в холодной воде, когда ее температура достигает 16 градусов: ранней весной и поздней осенью. Поэтому не бойтесь встретить ее в прибрежной зоне.

Изредка в Черное море заплывает кошачья акула, которая попадает из Средиземного моря, поэтому чаще встречается у берегов Турции. Может вырастать до одного метра, но по массе не превышает двух килограммов. Свое название она получила из-за необычного окраса: она бежевого цвета с коричневыми пятнами, напоминающими окрас леопарда или гепарда. Акула обитает на глубине от 10 до 70 метров, поэтому редко встречается даже дайверам.

Судоходность

По сравнению с остальными морями, Черное море довольно маленькое, но через него регулярно проходит довольно много судов. Дело в том, что большой портовый город Стамбул разделяет пролив Босфор, через который и ходят суда. их шум и высокая концентрация кораблей отпугивают акул, которые не любят, когда их покой нарушают. Поэтому они выбирают моря, где меньше крупных судов, например, Средиземное. Или океаны, где они могут быстро уплыть от надвигающейся опасности.

Температура воды

Средняя температура воды в Черном море — 19 градусов. Зимой она может опускаться до 6, а летом поднимается до 22 по Цельсию. Хищные акулы предпочитают теплые воды тропических широт. Например китовые акулы часто встречаются на юге США, на Филиппинах или на Кубе. Тигровые акулы обитают в Австралии, Индонезии, Индии и Африке. Везде в этих водах температура на порядок выше круглый год, чем в Черном море.

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