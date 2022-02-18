История россиянина, который провел три месяца в Арктике

Россиянин Константин Каськаев объездил более 50 стран мира. Путешествует он и по России. Три месяца ходил по Арктике. Ездил по Байкало-Амурской магистрали — самой красивой железной дороге страны, плавал по северным рекам гидростопом, ловя попутные баржи, встречался с дикими животными и бывал на озере Джека Лондона, одном из самых живописных на Дальнем Востоке. После возвращения он даже написал о своем походе книгу. Теперь о путешествии в Якутию, на Колыму и Чукотку Константин Каськаев рассказал «Ленте.ру».

«Лента.ру»: Откуда такая тяга к походам?

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Константин Каськаев: Я сам родом из Нижневартовска. Мне 30 лет, я преподаватель физики и математики. Походная жизнь нравилась мне с детства. Когда я переехал учиться в Екатеринбург на инженера-физика, то не оставил свои походы, а продолжил ими заниматься в университетском клубе.

Уже после учебы я решил путешествовать самостоятельно и объездил около 50 стран мира. Родители меня поддерживают в этом увлечении. Конечно, так было не сразу — поначалу они удивлялись, зачем мне так много ездить по миру и писать об этом. Но потом приняли: мама теперь со мной иногда путешествует. Вместе мы ездили по Ирану, были в Закарпатье, Карабахе и Азербайджане.

Но вы путешествуете и по России...

Конечно. В России с ее огромной территорией есть много красивых мест. Большие путешествия здесь я начал где-то в 2015 году. Я тогда на зиму уезжал в другие края — Южную Америку, Китай, Таиланд — а на лето возвращался, чтобы путешествовать по стране. И вот в мае 2018 года я отправился в трехмесячное путешествие в Арктику.

Почему вы выбрали именно этот регион?

Я всегда хотел посетить все регионы России и уже успел объездить две трети из них. Арктика, конечно, тоже была в моем плане. Причем любое путешествие интересно дорогой: моей конечной целью была Чукотка, но я не хотел лететь туда на самолете. Куда интереснее для меня было добраться туда летом, когда она оторвана от Большой земли как остров, и никакие дороги к ней не ведут. На такие авантюры мало кто решается, но я рискнул попасть в их число и посмотреть, чем живут те далекие края.

Каким был ваш маршрут?

Вместе с моей напарницей из Новосибирска на поезде мы отправились в Тынду. Мы ехали по Байкало-Амурской магистрали (БАМ): в мае дорога была очень атмосферной — белые ночи, снежные горы и очень мало людей в поезде. В основном все выходят на станции Усть-Кут, и в течение следующих полутора суток ты едешь почти один в вагоне.

Константин Каськаев

При этом кругом светло, а БАМ — это самая красивая железная дорога в России и одна из самых красивых в мире. Обычно железные дороги идут по равнинам, а БАМ проложена в горах, которые в мае еще покрыты снегом. Причем стоят белые ночи, а снег там сочетается с зеленым лесом тайги — очень красивое зрелище.

«Мы стали путешествовать гидростопом»

Добравшись до Тынды, мы с напарницей поехали с небольшими остановками через Нерюнгри в Якутск. В Якутске у меня живут друзья: с ними мы провели неделю, поездили по окрестностям города. Затем по трассе «Колыма» мы направились в сторону Магадана. По пути делали остановки — скажем, на две недели отправились в поход на озеро Джека Лондона, весьма труднодоступное место. Там за лето бывает всего человек сто.

В Магадане моя напарница улетела, и ко мне приехал друг из Воронежа. Вместе мы немного прошли назад по моему маршруту, а затем поехали вдоль реки Колымы и начали искать попутные суда. Дорог там нет, а потому мы стали путешествовать гидростопом. Но пассажирского речного сообщения в тех краях нет: по Колыме идет только грузовое снабжение.

Соответственно, чтобы тебя взяли на борт, надо всякий раз договариваться с капитаном попутного судна

Но поскольку население в тех краях маленькое, то и суда там ходят нечасто. Порой жители Колымы ждут попутное судно по две-три недели. Но нам повезло — мы почти сразу нашли подходящий борт, маленькую частную баржу. Правда, еще неделю пришлось ждать, пока она загрузится полностью.

Константин Каськаев

На ней мы дошли до Зырянки, поселка в Якутии, а там пересели на угольщик. И снова нам очень повезло: это судно мы поймали спустя буквально три часа после остановки на барже. В итоге весь путь до Чукотки у нас занял две недели вместо 1,5 месяца. А на самой Чукотке уже было проще: там по дорогам мы перемещались между такими населенными пунктами, как Анюйск, Билибино, Певек, Амгуэма и Эгвекинот.

«Я встречал медведей десять раз»

Была ли у вас какая-то особенная подготовка к путешествию на российский Север?

До этого путешествия я много лет занимался походами, а потому знал, что с собой брать. Я взял в дорогу средства от медведей — это петарды, или фальшфейеры, сигнальные огни, которые дымят и светятся. Но, конечно, это не дает стопроцентной защиты от медведей: сигнальный огонь может догореть — и тогда зверь начнет тобой активно интересоваться.

Также не стоит брать с собой консервы, сильно пахнущие колбасы и сгущенку: все это тоже может привлечь косолапых. Но мне в этом плане просто: я вегетарианец, и мясные продукты с собой не ношу. Возможно, поэтому с медведями у меня никогда проблем не было, хотя я и встречал их раз десять.

Какие еще дикие животные вам встречались в пути?

Самые разные — кроме медведей, это, к примеру, олени, лоси и лисы. Если вы живете в Центральной России, то там дикая природа лишь островками, а вокруг цивилизация. На Чукотке же дело обстоит совсем иначе: там на весь регион живут всего около 50 тысяч человек. А по размерам он — как несколько областей из центра страны, у него диаметр около 1,5 тысячи километров.

Константин Каськаев

Люди здесь окружены дикой природой. Ты едешь на машине — и видишь стада оленей, стаи птиц или спокойно гуляющих медведей. Там звери — хозяева. Это похоже на Дикий Запад в Америке: так называли Калифорнию, когда ее осваивали в XIX веке. А у нас вот, можно сказать, Дикий Восток.

Не было случаев, что звери пытались на вас напасть?

Нет, дикие животные вообще стараются обходить людей стороной. Скажем, если медведь подходит к человеку — то он или уже кем-то из людей ранен и обижен на них, или это медведица, которая защищает своих медвежат. Может так себя вести и пистун — молодой, глупый медведь, которому всего два-три года, и он недавно стал жить отдельно от матери. А так медведи к тебе не пойдут — только если ты на него сам случайно в кустах не нарвешься и не испугаешь.

«Там очень рады новым лицам»

Сколько всего продлилось ваше путешествие на российский Север?

Оно заняло три месяца, с мая по конец августа 2018 года. И то обратно мы выбирались самолетом — когда добрались до поселка Эгвекинот на берегу Берингова моря.

Туда раз в три недели, а то и в месяц, заходит большое судно до Владивостока, но на борт тебя возьмет далеко не каждый капитан

Когда мы с другом приехали в Эгвекинот, то поняли, что у нас есть два варианта: либо месяц ждать попутное судно, либо за три тысячи рублей улететь в Анадырь, а оттуда — за шесть тысяч рублей — в Магадан. В то время уже холодало, и мы решили воспользоваться самолетом.

Какие места на Севере вам запомнились больше всего и почему?

В Якутске очень красивая река Лена и Ленские столбы — тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль речного берега. Сама трасса «Колыма» красива. Вообще, в России две самые красивые дороги: это трасса «Колыма» — на Дальнем Востоке — и «Чуйский тракт» — на Горном Алтае. На «Колыме» ты 1,5 километра едешь по горам с перевалами. А в Магаданской области запомнились озеро Джека Лондона и мыс Чирикова.

Какое впечатление на вас произвели местные жители?

Как и многие другие жители маленьких северных поселков, удаленных от цивилизации, они очень гостеприимны. Там очень рады новым лицам: когда ты приезжаешь, то привносишь в их жизнь такую свежую струю. Отношение к тебе очень хорошее: люди на Севере вообще гостеприимны и приятны в общении. И это очень самобытный мир: там сотовая связь появилась в 2008 году, а интернет — всего пару лет назад.

До этого жители Чукотки раньше ездили на Большую землю с жесткими дисками и скачивали все, что нужно, на многие месяцы вперед. Они и сейчас порой так делают. Кстати, когда мы добрались до Чукотки, нас там встретили так гостеприимно, что мы с моим товарищем съели, наверное, килограмма четыре красной икры на двоих. Рыба там вообще очень вкусная.

В какую сумму вам обошлось ваше арктическое путешествие?

Я путешествую сам, и это доступно по цене: договариваюсь обо всем, где-то еду автостопом, где-то плыву гидростопом, а где-то иду пешком. На ногах мы прошли, наверное, около 200 километров. Когда плыли на попутных судах, чем-то помогали на борту в качестве оплаты проезда. Жили или у друзей, или в палатках. И все трехмесячное путешествие обошлось мне где-то в 30 тысяч рублей.

Какой главный совет вы можете дать тем, кто собирается в Арктику?