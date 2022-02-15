2 копейки за километр: сколько стоили авиабилеты в СССР

Сколько тратили советские граждане на авиаперевозки? «Рамблер» нашел данные о ценах на самолет в СССР.
В СССР работал единственный гражданский авиаперевозчик — «Аэрофлот». Большой плюс советских цен — они были фиксированными, предсказуемыми и не менялись в зависимости от даты или места покупки. Ниже — данные 70-х годов.
Стоимость зависела от расстояния: примерно 2-3 копейки за километр. Логично, что самыми дешевыми направлениями из Москвы были соседние Иваново, Горький (Нижний Новгород), — 12 и 14 руб. соответственно. А также — чуть менее соседний Тамбов за 14 руб.
Хотите на море? За билет в Сочи, Симферополь и Минеральные воды туристы отдавали 31, 28 и 30 руб. соответственно. Кстати, на эти три направления можно было взять билеты первого класса: 37 руб. 20 коп. в Сочи, 33 руб. 60 коп. в Симферополь, 36 руб. в Минеральные воды. Правда, конкуренция за билеты на курорты была огромная: в сезон они разлетались как горячие пирожки.
Конечно, цены незначительно, но росли. Посмотрите на эту брошюру 60-х годов: вышеупомянутые билеты в Горький, Калининград и Иваново дешевле на несколько рублей.
Вот как выглядел типичный билет на самолет.
В 2020 году генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что в СССР билеты были вдвое дороже нынешних.
Савельев привел в пример рейс Москва — Нью-Йорк: в 1974 году он стоил 295, 5 руб., в 2020 году — 20 485 руб. Средняя зарплата в СССР была 143 руб., в 2020 году она равнялась 47 867 руб. По словам Савельева, сегодня средний житель может купить на зарплату два билета, в то время как советский гражданин не мог позволить себе и половину билета.