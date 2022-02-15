2 копейки за километр: сколько стоили авиабилеты в СССР

Сколько тратили советские граждане на авиаперевозки? «Рамблер» нашел данные о ценах на самолет в СССР.

Фото: Иван Шагин/МАММ/МДФ Иван Шагин/МАММ/МДФ

В СССР работал единственный гражданский авиаперевозчик — «Аэрофлот». Большой плюс советских цен — они были фиксированными, предсказуемыми и не менялись в зависимости от даты или места покупки. Ниже — данные 70-х годов.

Стоимость зависела от расстояния: примерно 2-3 копейки за километр. Логично, что самыми дешевыми направлениями из Москвы были соседние Иваново, Горький (Нижний Новгород), — 12 и 14 руб. соответственно. А также — чуть менее соседний Тамбов за 14 руб.

Самые дорогие билеты были в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток ( 116, 122, 134 руб. соответственно).

соответственно). Летим к другому краю страны: билет Москва — Калининград за 26 руб.

Женя Лукашин из «Иронии судьбы...» улетел из Москвы в Ленинград (Санкт-Петербург) за 18 руб.

Поморозиться в Новосибирск — 56 руб. из Москвы.

Хотите на море? За билет в Сочи, Симферополь и Минеральные воды туристы отдавали 31, 28 и 30 руб. соответственно. Кстати, на эти три направления можно было взять билеты первого класса: 37 руб. 20 коп. в Сочи, 33 руб. 60 коп. в Симферополь, 36 руб. в Минеральные воды. Правда, конкуренция за билеты на курорты была огромная: в сезон они разлетались как горячие пирожки.

Конечно, цены незначительно, но росли. Посмотрите на эту брошюру 60-х годов: вышеупомянутые билеты в Горький, Калининград и Иваново дешевле на несколько рублей.

aeroflotarchives.com

Вот как выглядел типичный билет на самолет.

zhevega/meshok.net

В 2020 году генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что в СССР билеты были вдвое дороже нынешних.