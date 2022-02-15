"Русский бермудский треугольник": вымысел или место, где пропадают люди

На первый взгляд местность, расположенная в Нижнеилимском районе Иркутской области, кажется ничем не примечательной. Но Видимское урочище давно окрестили "российским бермудским треугольником": здесь пропадают люди. И ни разу никого из исчезнувших найти не удалось. О странных исчезновениях, попытках исследователей местности их объяснить, а также о возможной грандиозной афере читайте в материале "Рамблера".

Фото: altgiperon/panoramio.com altgiperon/panoramio.com

Говорят, охотники, рыбаки, случайно забредшие в эту местность люди и даже целые группы пропадают в Видимском урочище, словно растворившись в воздухе. Иногда странные исчезновения пытались объяснить тем, что люди утонули в Мертвом озере, расположенном в этой местности. Но ни одного тела, по слухам, найдено так и не было.

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Эту теорию опровергает часто фигурирующий в рассказах случай, когда в 1992 году в районе Видимского урочища бесследно исчезла целая экспедиция, отправившаяся исследовать загадочную местность. Сложно представить, что все эти подготовленные к длительным походам люди все до единого утонули в водах озера.

В том же году в районе “российского бермудского треугольника”, по утверждению уфологов, исчез целый поезд, вместе с которым пропали машинист и около полусотни охранников.

С научной точки зрения объяснения странным исчезновениям нет. А уфологи и эзотерики выдвигают сразу несколько версий. Первые полагают, что паранормальные явления, которые наблюдаются в районе Видимского урочища, подтверждают тот факт, что местность посещают пришельцы. Они-то и похищают людей. Эзотерики же утверждают, что в этой местности находится зона геомагнитных разломов, открывающих временные порталы, в которые и попадают люди. Этим сторонники данной теории объясняют то, что ни разу не было найдено ни одного тела пропавших.

Загадочные исчезновения людей, если верить уфологам, — не единственная странность этой местности. Среди необычных явлений, происходящих в районе Видимского урочища, отмечают серебристое свечение и регулярное появление ровных кругов в небе над Мертвым озером. Говорят, люди, находящиеся поблизости, отмечают при этом ухудшение самочувствия: головокружение, потерю ориентации в пространстве, возникающие галлюцинации.