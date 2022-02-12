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1 час назад

Как живут в самом бедном регионе России

Мира Маркина

Самым бедным регионом России уже несколько лет подряд аналитики называют республику Тыва. Ее столица город Кызыл, и добраться туда можно только на самолете или автобусе. Железной дороги тут нет, ее пытались построить в 2013 году, но проект несколько раз откладывался из-за различных факторов.

Как живут в самом бедном регионе России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Количество проживающих за чертой бедности людей в Тыве составляет 35%, согласно последним оценкам. Это значит, что все эти люди живут на деньги ниже прожиточного минимума в России, 12 792 рубля. При этом, официальный уровень безработицы здесь составляет почти 20%.

Тыва известна также как криминальная республика. Ежегодно здесь растет уровень преступности. Наиболее распространенные статьи здесь: нанесение тяжкого вреда здоровью, убийство и кража.

Туристам, приезжающим в Кызыл, необходимо заранее выбрать хороший отель. Те, кто приезжал сюда в путешествие, говорят, что бронировать номер в гостинице с охраной. Так можно быть уверенным в своей безопасности и в сохранности своих личных вещей.

В Тыве не продают алкоголь после 15:00 в будний день. В выходные и праздничные дни алкоголь не продают вовсе. Поэтому если вы планируете употреблять спиртное во время путешествия, лучше закупиться им заранее.

Несмотря на все опасения, в Тыву стоит ехать за достопримечательности. Туристы сравнивают местные ландшафты с Монголией. Там расположены заказники, заповедники и памятники природы, которые привлекают туристов. Если вы приехали для того, чтобы познакомиться с местной культурой, то можно посетить музеи, театры и филармонию.

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