Как живут в самом бедном регионе России

Самым бедным регионом России уже несколько лет подряд аналитики называют республику Тыва. Ее столица город Кызыл, и добраться туда можно только на самолете или автобусе. Железной дороги тут нет, ее пытались построить в 2013 году, но проект несколько раз откладывался из-за различных факторов.

Количество проживающих за чертой бедности людей в Тыве составляет 35%, согласно последним оценкам. Это значит, что все эти люди живут на деньги ниже прожиточного минимума в России, 12 792 рубля. При этом, официальный уровень безработицы здесь составляет почти 20%.

Тыва известна также как криминальная республика. Ежегодно здесь растет уровень преступности. Наиболее распространенные статьи здесь: нанесение тяжкого вреда здоровью, убийство и кража.

Туристам, приезжающим в Кызыл, необходимо заранее выбрать хороший отель. Те, кто приезжал сюда в путешествие, говорят, что бронировать номер в гостинице с охраной. Так можно быть уверенным в своей безопасности и в сохранности своих личных вещей.

В Тыве не продают алкоголь после 15:00 в будний день. В выходные и праздничные дни алкоголь не продают вовсе. Поэтому если вы планируете употреблять спиртное во время путешествия, лучше закупиться им заранее.