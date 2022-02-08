Что происходит в «Долине привидений» в Крыму

Недалеко от курортного города Алушта в Крыму расположена загадочная достопримечательность, которая получила название «Долина привидений». Она расположена на склоне горы Демерджи и получила такое необычное название благодаря природным особенностям.

Фото: Рамблер Рамблер

Легенда долины привидений

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Согласно крымской легенде, долина на горе появилась в момент нападения кочевников на местных жителей. Они оккупировали гору и хотели построить на ней кузницу, в которой смогли бы создавать смертельное оружие и завоевывать земли. Для нее они уже забрали в рабство множество людей. Когда кузница была построена, жар от нее оказался настолько сильным, что все реки и озера в этой местности пересохли. Жители были напуганы нашествием варваров и не хотели, чтобы они захватили и испортили их родную землю.

Тогда к главному кузнецу пришла молодая девушка, которая попыталась уговорить их уйти с горы. Несмотря на то, что она была вежлива с ним, он отказал и убил ее за дерзость. Гора не смогла стерпеть такого отношения к людям и задрожала, а потом случился обвал камней. Тогда все рабы, варвары, а также погибшая девушка превратились в камни необычной формы. Так появилась «Долина привидений», где в камнях покоятся души людей. Экскурсоводы показывают один из камней, на котором можно разглядеть профиль той самой девушки.

Согласно легенде, на рассвете и закате тени от камней начинают оживать и гулять по долине, но не представляют вреда для людей, которые приезжают сюда.

Броккенский призрак

Также Демерджи является единственной горой в Крыму, где можно наблюдать явление Броккенского призрака. Оно возникает на поверхности облаков, через которые светит солнце. Из-за преломления света создается тень, иногда вокруг нее может появиться радуга. Благодаря движению облаков тень может быть похожа на человека и даже двигаться.

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Это явление часто происходит на пике Броккен в горах Германии, поэтому оно получило такое название. В любом случае, этому месту оно добавляет долю таинственности.

Чем заняться в долине

Туристы приезжают сюда из-за необычного названия, но чаще всего здесь проводится горный хайкинг. Благодаря несложному подъему место популярно у непрофессиональных туристов. Дорога в одну сторону до плато занимает 1-2 часа. Заканчивается туристическая тропа на плато, откуда открывается вид на южный берег Крыма и море. Также здесь предлагаются прогулки на лошадях и на джипах. Как пишут туристы, аренда лошади стоит 1000 рублей на человека, а аренда машины обойдется в 3000 рублей в час, поэтому ее стоит брать только в том случае, если вы едете большой компанией. На лошадях лучше кататься по равнинам и не забираться в гору, так как это довольно сложно для неподготовленного человека. При этом путешественники отмечают довольно долгую дорогу до самого места. Некоторые не рассчитывают свои силы и не могут добраться до самой вершины, поэтому у них остаются негативные впечатления. Поэтому если вы хотите насладиться природой, то в первую очередь оцените свои физические возможности.