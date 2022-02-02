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18 минут назад

Как попасть в Тридевятое царство: видео

Любовь к русским народным сказкам у нас в крови. Так считает и Tik Tok блогер Марк Еремин (@markeremintravel). Он нашел в Ростовской области тематический парк, попадая в который, каждый турист может убежать от реальности и перенестись в сказочное Тридевятое царство. Смотрите сами.

В хуторе Старая Станица находится Парк “Лога”. Он удивляет, в первую очередь, уникальным ландшафтным дизайном. Весной и летом парк утопает в зелени деревьев и цветах. “Оживают” и все водоемы на его территории: речка, озеро с беседкой, где живут черепахи; водопады, музыкальный фонтан. Скульптуры – визитная карточка парка.

@parkloga

В “Логе” можно увидеть уток, белых и редких черных лебедей. Есть там и “живой уголок” с европейской ланью, альпаками, индийским павлином, фазанами, енотами, белками. В “экзотариуме” живут змеи, ящерицы, попугаи и другие экзотические животные. Он открылся недавно.

@parkloga

Есть в парке особая прогулочная зона, называется она “Зазеркалье”. Там тоже встретятся скульптуры чудесных существ. Но ее изюминка – это кривые зеркала.

Создатели парка планируют в ближайшем будущем расширить его территорию, построить аквапарк, колесо обозрения и гостиницу.

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