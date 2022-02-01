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1 час назад

5 лайфхаков для пассажиров поезда, которые помогут сэкономить

Существует множество секретов, про которые знают только заядлые путешественники. "Рамблер" расскажет 5 лайфхаков, которыми можно воспользоваться во время поездки на поезде.

5 лайфхаков для пассажиров поезда, которые помогут сэкономить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Возврат средств

Если вы опоздали на поезд, вы можете вернуть деньги. На протяжении от 3 до 15 часов после отправления поезда, необходимо написать заявление в железнодорожную кассу и ждать компенсации. Если вы не смогли приехать по причине болезни, необходимо предоставить справку. Тогда вы сможете вернуть полную стоимость поездки.

Время приобретения

Стоимость поездки зависит от времени, когда вы приобретаете билет. Особенно это важно при покупке билетов на Сапсан. Если вы приобретаете билеты за 60 дней до поездки, то их стоимость будет в 2 раза ниже, чем если вы будете это делать за два или три дня до отправления состава.

Сезонные скидки

Цены на билеты зависят от сезона и праздников. Самыми дорогими считаются билеты в летнее время, а также в период зимних, весенних и осенних каникул. Наценка может составлять до 15%, поэтому лучше брать билеты за несколько дней до начала ажиотажа.

День рождения

Если через 7 дней у вас будет день рождения, то вы можете приобрести билет на поезд за полцены. Кроме этого, скидкой могут воспользоваться три ваших друга. Таким образом поездка вам обойдется в 2 раза дешевле Обязательно необходимо предоставить паспорт и сказать про день рождения, чтобы билеты оформили по сниженной цене.

Скидки на места у туалета

Если вы едете недалеко, например, из Москвы в Питер, то место у туалета будет не таким плохим вариантом. Во-первых, на ночном рейсе практически никто не посещает уборную. Во-вторых, утром вы будете первым в очереди. В-третьих, на места у туалета всегда действует скидка.

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