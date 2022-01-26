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2 часа назад

Как выглядит единственный в России «медленный город»

Ассоциация медленных городов Cittaslow основана в конце XX века в Италии. Цель движения — улучшение качества жизни в городах за счет замедления, противостояния глобализации и поддержке местного бизнеса. Единственный город в России, который входит в ассоциацию «медленных городов» — Светлогорск, Калининградская область. Тихий курорт на берегу Балтийского моря, основанный в XIII веке, известен европейской архитектурой, минеральными и грязевыми источниками, зелеными улицами с экзотическими растениями. В Светлогорске живет чуть более 16 тысяч жителей. В санаториях Светлогорска (тогда — немецкого Раушена) отдыхали пианист и композитор Отто Николаи, философ Вильгельм Гумбольдт, писатель Томас Манн.

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Светлогорск официально стал «медленным городом» в 2020 году. Что это за движение и почему у него обманчивое название?

Движение Cittaslow «одолжило» название у движения «медленной еды» — Slow Food. Концепция противопоставлялась «быстрой еде», фастфуду и распространению «Макдоналдса» в Италии. Рестораторы боялись, что международная корпорация уничтожит традиции и местное производство, а потому призывали поддерживать местные кафе. Посетители старались принимать пищу медленно, обдуманно и с удовольствием, а не на ходу.

Мода «неторопливости» перешла в кино и урбанистку. Концепция «медленного города» описана в принципах основателя движения Slow Food Карло Петрини:

«Удовольствие превыше прибыли, человек важнее работы, неспешность приятнее суеты».

Жить в «медленном городе» — это ходить без спешки, знать продавцов на рынке в лицо, ценить природу, перерабатывать мусор, по-доброму общаться с соседями.

Чтобы войти в ассоциацию Cittaslow, город должен использовать возобновляемые источники энергии, поощрять экологичный транспорт, поддерживать традиционный промысел, сотрудничать с другими городами, иметь доступную среду для людей с инвалидностью.

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