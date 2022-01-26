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26 минут назад

3 места в России, где отдыхают настоящие сибиряки

Россияне из европейской части страны знакомы с малой частью того, что расположено за Уралом. Кузбасский Шерегеш, Алтай и Новосибирск — популярные направления, но это не вся Сибирь. В какие небанальные места едут сами сибиряки, чтобы расслабиться и восстановить силы?

3 места в России, где отдыхают настоящие сибиряки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Республика Хакасия

Горы, Енисей, Саяно-Шушенская ГЭС, озера Иткуль, Тус, Шира, Салбыкский курган — главные точки на карте путешественника. Достопримечательности республики находятся в отдалении от городов, поэтому ехать лучше на машине. Остановиться можно в Саяногорске (ближе к ГЭС) или в Абакане (проще добраться).

Природный парк «Ергаки», Красноярский край

На осмотр горного заповедника уйдет не один день. Приехать можно и зимой, но лучше время для исследования парка — с начала лета по август. Так получится полюбоваться не только на пики и горные вершины днем, но и ночью поглядеть на звезды из походной палатки. Самые удобные стартовые точки — Абакан, Кызыл, Минусинск и Красноярск.

Север Байкала

Классика есть классика! Да, это популярное направление, но только с юга озера, где Иркутск и Ольхон. Туда легче добраться, там много доступных гостиниц и туристических точек, а потому и путешественников. А вот на севере, ближе к Северобайкальску и Нижнеангарску, природа более дикая, а туристов меньше. Кроме того, на севере вкуснейший копченый омуль и освежающие горячие источники.

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