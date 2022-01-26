Где найти Бермудский треугольник в России

В новом материале “Рамблера” точка на карте, о которой больше двухсот лет ходят мрачные легенды.

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На границе двух районов – Шатурского (Московская область) и Гусь-Хрустального (Владимирская область) находится урочище Шушмор. По одной из версий, оно названо так из-за протекающей среди непроходимых лесов речки. И здесь мы сталкиваемся с первой странностью: ее невозможно найти на картах. Геодезисты и краеведы полагают, что название Шушмор было утеряно. А река теперь называется Вьюница. По другой версии – Шушмор настолько обмельчала, что ее часто принимают за ручей между болотами.

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Само урочище обнаружил Петр Семенов-Тян-Шанский, географ и ботаник. Хотя он и был далек от мистицизма, охарактеризовал Шушмор как местечко, “в которое не приведи Господь кому-либо попасть”.

Вторая легенда связана с капищем языческих богов. Якобы местный охотник (из села Пустоша, что в Шатурском районе) набрел на странную каменную полусферу высотой три метра и диаметром около шести. Вокруг нее стояли полуразрушенные столбы, испещренные таинственными знаками. Со слов очевидца, все поросло мхом и казалось, что нога человека не ступала там никогда. Диких камней таких размеров в окрестных лесах не видели. Это тоже напугало охотника.

Попытку найти таинственное капище предпринял сельский учитель Николай Акимов. В 1970 году он вместе с группой школьников отправился на поиски урочища. Искатели потерпели фиаско, но хотя бы попали домой целыми и невредимыми. А ведь ходили легенды, что из тех мест не возвращаются.

В течение 36 лет случаи исчезновения людей официально фиксировали 19 раз. В 1885 году из Шушморы не вернулся извозчик Герасим Кудрин. Он пропал вместе с гужевой повозкой, которой управлял. Один крестьянин нанялся возвести на речке Ковиха дамбу. Принимать работу поехал член земской управы вместе с Кудриным. Оба пропали без следа. Расследование уездной полиции ни к чему не привело.

Исчезали рабочие – их нанимали для ремонта Коломенского тракта. Телеги, на которых везли железо для починки железнодорожных линий. Одним днем пропал почтальон. Появился слух, что в тех глухих местах орудует шайка бандитов. Но что они могли взять с простых рабочих или местного почтальона?

Противники мистической теории связывают исчезновения людей с тем, что в Шушморском урочище много болот. И не зная, как из них выбраться, люди погибали со всем скарбом.

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Что интересно, уже в двадцатые годы прошлого века о бесследных исчезновениях не говорили, они будто бы прекратились. Многие связывают это с тем, что в подмосковном Приклязьменье и в Завидове появилась новая сеть дорог, а прежние тракты перестали использовать.

Четвертая легенда гласит: когда археологи выехали в Шушмор на раскопки, они нашли черепки глиняной посуды с изображениями змей. Родилось предположение, что люди, жившие в урочище еще до нашей эры, поклонялись змеиному богу Уру. А сфера была капищем языческих богов, хотя саму ее археологи так и не увидели.

Работа нашлась и для геофизиков. В 1971 году они выявили в районе урочища неестественные колебания магнитного поля и окрестили явление Шушморской аномалией. И поскольку оно, вероятнее всего, находится в области мощного геологического разлома, тут наши предки проводили свои языческие обряды. Из-за аномалии в тех краях пропадают люди, приборы выходят из строя, а те, кто вернулся оттуда живым, рассказывают о гигантских змеях и странных оптических иллюзиях, свидетелями которых стали. Вот и местные назвали урочище “Бермудским треугольником”.