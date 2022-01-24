Кто и зачем едет в лагерь для взрослых

Вставать каждое утро на зарядку? Петь песни у костра или от души танцевать на дискотеке? А может, придумывать безумный номер с декорациями из любой подручной ерунды? “Рамблер” узнал, зачем миллениалы и бумеры едут в лагеря.

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Диджитал-детокс

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Есть лагеря, где нет жесткого расписания или обязательного требования посещать внутренние мероприятия. Одна из ключевых задач – отвлечь гостей от постоянной вовлеченности в гаджеты. А если поблизости нет вышек сотовой связи, то возможность “взять паузу” возникает сама собой. Правда, есть риск привыкнуть к отсутствию вечных пушей и смс-ок настолько, что возвращаться “в цивилизацию” не захочется.

О работе тоже не говорят – для этого есть другие лагеря, где люди собираются ради нетворкинга.

Поиск единомышленников

Отдых в лагере что в детстве, что во взрослом возрасте подразумевает новые знакомства. Если вы едете в тематический кэмп, то обретаете возможность расширить круг общения и найти близких по духу людей.

Арт-терапия

За вдохновением можно отправиться в творческие лагеря. В них очень часто “вожатыми” выступают психологи, преподаватели йоги, художники, актеры, коучи. Рисовать акварелью, играть на кахоне, написать первую стендап-программу или новеллу – лишь маленький список того, что можно попробовать. Главное помнить, что никто не требует от вас выдавать шедевры на автомате, едва вы посетили первое мероприятие. Организаторы надеются: отдых в таком лагере поможет разблокировать творческие возможности, взбодрить фантазию тем, кто считает себя человеком некреативным. А часто гости учатся находить оригинальные решения и привычных задач, получив от наставников новые инструменты.

Выход из рутины

Взрослым очевидно сложнее выкроить традиционные три недели для отъезда в лагерь. Поэтому некоторые смены совсем коротенькие – от 3 до 7 дней. Так что возможно и отпрашиваться с работы или тратить отпуск на поездку не понадобится. Но самое главное: даже такое короткое приключение наверняка поможет прервать череду дней, поглощенных рутиной.

Отдых и общение без алкоголя

Если вы с огорчением замечаете, что разучились веселиться “без допинга”, то поездка в лагерь может спасти ситуацию. В правилах поведения в некоторых кэмпах отдельно оговаривается, что на территории введен “сухой закон”. А вместо алкоголя перед сном вам предложат стакан кефира, как в детстве. Да и соскучиться вряд ли дадут дискотеки, игры и тематические вечеринки. И помните, что впечатление о времени, проведенном в лагере, зависит не только от стороны-организатора, но и от настроя приезжающих.

Ностальгия по детству

Организаторы некоторых лагерей делают упор на то, чтобы воссоздать атмосферу “из детства”: приезжающих расселяют в “девчачьи” и “мальчишеские” палаты, делят их на отряды, к которым обязательно приставляется вожатый (и его придется слушаться); устраивают дискотеки, вечерние посиделки у костра и концерты с обязательными номерами самодеятельности. За нарушение правил “за забор” не отправят, но отряд наказать могут.