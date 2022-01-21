Где можно увидеть пуск ракеты и пожить на космическом корабле

В новом материале “Рамблера” – подборка идей, куда отправиться любителям космоса.

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Звездный городок

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Куда едем: в Московскую область, город Щелково-14

На территории закрытого города вы сможете узнать в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, какие испытания проходят будущие покорители космоса. Увидите своими глазами центрифугу для моделирования нагрузок на всех этапах полета, примерите скафандр и даже потренируетесь на некоторых тренажерах для космонавтов в интерьере космического корабля. В Щелково-14 можно попробовать и специальное бортовое питание.

На экскурсию нужно записываться заранее, подробности есть на сайте Звездного городка.

Обсерватория РАН

Куда едем: в Карачаево-Черкесию, поселок Нижний Архыз

У подножия горы Пастухова находится самая большая обсерватория России. На экскурсию туда тоже нужно записаться заранее. Но оно того стоит. На высоте 2100 метров стоит огромный белоснежный купол. Под ним скрывается мощный телескоп, который позволяет ученым получать информацию о том, что происходит в глубоком космосе. Купол обсерватории вращается во все стороны. Так можно уловить нужный кусочек неба для наблюдений.

Но в этот телескоп посетители не смотрят – такое бывает только в кино. Самые незабываемые впечатления ждут тех, кто решится на ночную экскурсию под открытым небом. В этих местах кажется, что до звезд можно достать рукой. А экскурсовод расскажет, какие из них вы видите перед собой и поможет рассмотреть их получше в специальный телескоп, поменьше.

В Архызе также можно увидеть крупнейший в мире радиотелескоп с гигантским рефлекторным зеркалом РАТАН-600 и узнать, зачем он нужен сейчас и как настроиться на волну персеид, не выходя из машины.

Тур на космодром

Существуют турфирмы, которые предлагают клиентам своими глазами увидеть исторический момент – запуск ракеты в космос – с максимально близкого и безопасного расстояния.

Куда едем: в Казахстан, на Байконур или в Благовещенск, на “Восточный”

Если вы выбираете многодневную поездку, то кроме наблюдения за отправкой в космос пилотируемых и непилотируемых кораблей, вам предложат посетить экскурсии. Например, в музей истории города Байконур, Международную Космическую школу, мемориальные домики Сергея Королева, Юрия Гагарина. На космодроме “Восточный” туристы могут изучить его технические территории, монтажно-испытательный корпус. И конечно, экспозицию музея космограда Циолковский.

Пожить в интерьерах фантастического космического корабля можно, заселившись в обычный отель.

Куда едем: в Алушту, отель “Страж Империи”

Комнаты отеля называются каютами. В них нет окон, как и положено в космических кораблях. Неоновый свет, серый цвет стен и мебели, напоминающий сталь ракеты и полотенца с символикой “Роскосмоса” – в комплекте. Развлечься в отеле можно, отправившись в библиотеку, где собраны тома отечественной и зарубежной фантастики. Или записавшись на экскурсию по научно-развлекательному центру и квест.

Куда едем: во Владивосток, капсульный отель “Зодиак”

Почувствовать себя в декорациях фильма “Пятый элемент” или “Пассажиры” можно в этом отеле. Внутри – удобства комнаты-капсулы, футуристическая подсветка и необходимые разъемы для зарядки гаджетов. Ценные вещи можно убрать в мини-сейф, а более крупные – в шкаф снаружи, который надежно защищен электронным индивидуальным ключом.

Куда едем: на Эльбрус, в высокогорный отель LeapRus

На высоте почти 4000 метров находится уникальная гостиница в виде космического корабля, освещаемая и отапливаемая солнечными батареями. Воду добывают благодаря системе, которая плавит снег. Формат LeapRus – это скорее высокогорный хостел, где уединиться не получится. Зато вы можете познакомиться с удивительными путешественниками, которые придут в отель устроить перевал.