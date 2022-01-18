Как сэкономить и покататься в Сочи на горных лыжах и сноуборде

В последние выходные января во всесезонном курорте Роза Хутор стартует фестиваль, у которого столько спонсоров, что у участников есть потенциальная возможность значительно сэкономить на отдыхе и развлечениях. Целую неделю с 29 января по 5 февраля любители зимних видов спорта могут посещать бесплатные мастер-классы, получить подарки и прокачать навыки в горнолыжных квестах.

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По данным Ozon Travel средняя стоимость билета на даты фестиваля составит 8 042 рублей, тогда как в прошлом году билеты стоили 10 596 рублей на эти же даты. По статистике во второй половине февраля авиабилеты для полета на горнолыжные российские курорты будут существенно дешевле. Например, тот же безбагажный перелет Москва-Адлер-Москва будет стоить 3003 р.

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Однако, с конца февраля цены на авиабилеты начнут расти перед 23 февраля и 8 марта. Уже сейчас пик цены и спроса приходиться на 19 февраля - средняя цена больше 30 тысяч рублей.

Чтобы стать участником фестиваля, на сайте организаторов нужно заказать браслет за 5000 и 8000 рублей. Меньше платят те, кто воспользуется бронированием средства размещения на сайте организатора - за размещение одного гостя придется заплатить 89 505 рублей. На Booking.com этот же вариант будет стоить 105 300 рублей. Пакетный тур в тот же отель с завтраком 116 564 рубля.

По данным Booking.com самое дешевое размещение в Розе Хутор в хостеле в общем номере на эти даты обойдется в 8050 рублей - кровать в общей комнате, туалет с душевой комнатой тоже общие.

В сравнении с Розой Хутор, в Адлере цены значительно ниже. Кровать в хостеле в общей комнате уже 2800 рублей. А за 59 500 р. можно найти номер с завтраком в пятизвездочном отеле. Такой же номер без завтраков на долине курорта Роза Хутор обойдется от 112 680 рублей.

Электричка - 336 рублей. В оба конца - 672 рубля.

Автобус - 153 рубля. В оба конца - 306 рублей.

Такси - 2153 рубля. В оба конца - 4 300 рублей. Однако, есть нюансы. Из Адлера в Розу Хутор и обратно ежедневно ходят:

Помимо билетов и проживания, одна из самых дорогих статей в бюджете поездки зимой в горы - это ски пасс.

Самый дешевый единый ски-пасс в зимнем сезоне 2022 можно купить в Архызе, 2300 рублей за один день, при покупке абонемента на неделю получиться 2035 рублей. В Шерегеше единый ски-пасс на все подъемники, который стоит 2400 рублей в день.

На многих российских курортах по-прежнему нет единого скипасса, и Сочи не является исключением. В сезоне 2022 ски-пасс на один день катания в Роза Хутор в феврале будет стоить 3950 рублей, за неделю придется заплатить 24 900 р. При покупке билетов на Ozon Travel до 2 марта можно выиграть скипасс или суперприз в квесте - билеты на Rosafest x Gorilla Energy 2023.