Что происходит в подмосковной "зоне отчуждения"

В Подмосковье есть район, который многие называют “зоной отчуждения” из-за того, что внешне он схож с печально известным Чернобылем, который пустует с 1986 года. Пейзаж микрорайона в Подольске состоит из заброшенных зданий и редких сталкеров, которые периодически исследуют эту местность. Он называется Кузнечики-2, о том, почему он стал заброшен — в материале “Рамблера”.

Микрорайон построили на территории бывшей воинской части, дома начали возводить в 2011 году, там уже успели вставить окна и двери и даже сделать батареи, но в итоге заселять не стали. Теперь рядом с Подольском стоит огромный жилой комплекс, в котором нет ни одного человека. Самое интересное то, что на его территории находится ДК и памятник Ленину, поэтому люди, прогуливаясь там, говорят, что ощущают себя в советском заброшенном городе, например, в Чернобыле. Памятник Ленину уже разнесли вандалы, а в доме культуры до сих пор можно найти эмблемы с серпом и молотом. Все это осталось от ранее существовавшей здесь воинской части.

Город облюбовали сталкеры и мародеры, в ближайшее время там не планируется заселение людей, поэтому сюда часто приезжают туристы для того, чтобы ощутить атмосферу и проникнуться историей заброшенного города. Те, кто был в этих домах, говорят, что лучше смотреть на них снаружи, так как темные окна придают больше острых ощущений. Внутри там практически ничего нет, так как люди там никогда не жили.