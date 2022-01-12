Городские страшилки: пугающие легенды Москвы

Столица удивляет не только архитектурой и бешеным ритмом жизни. Когда ночь опускается на город, а тени редких пешеходов становятся длиннее, самое время вспомнить о городских легендах, которые пугают не одно поколение москвичей и туристов. “Рамблер” расскажет некоторые из них.

Роковые часы

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Куда идем: на улицу Спартаковскую, к дому №2

В Басманном районе Москвы около Разгуляй-площади находится здание строительного университета, украшенное колоннами. Если направить взгляд на второй этаж, левее колоннады, то между двух окон вы заметите доску белого цвета в форме трапеции. По легенде, еще сто лет назад там находились удивительные часы, которые предсказывали будущее. И не только.

Их создал неоднозначный исторический персонаж, ученый и инженер Яков Брюс. Он был в хороших отношениях с Петром I, который поощрял реализацию самых необычных проектов сподвижника. Загадочные часы – в их числе. Якобы они могли предсказывать время начала следующей войны. А еще помогали находить сокровища: тогда на циферблате магическим образом проявлялся знак креста, указывающий на ту сторону света, куда стоит направить охотников за богатствами.

Вот только на фасаде особняка, который и по сей день стоит на своем месте, находился дубликат механизма. Яков Брюс был жаден до денег и по заказу создал для одного московского богача еще одни часы. Они встали на предназначенное место, но хозяин отказался платить за труды инженера. Тогда тот проклял свое изобретение.

Часы продолжали ходить, но предсказывали в основном трагедии. Их приближение определялось по цвету доски. Как только она приобретала красный цвет, горожане знали — быть беде. Так случалось трижды: в канун Отечественной войны 1812 года, перед революцией 1917 года и еще раз — перед началом Второй мировой войны. После нее-то часы и закрасили.

Рыдания утопленницы

Куда идем: на пересечение улицы Ленинская слобода и 3-го Автозаводского проезда

Когда-то у стен Симонова Успенского мужского монастыря находился Сергиев пруд. По сюжету повести Николая Карамзина в нем утонула ее главная героиня Лиза. Особенно пытливые читатели отыскали пруд и окрестили его именем несчастной утопленницы. Автор утверждал: его история – абсолютная выдумка, но многие считают, что Карамзин пересказал реальный случай гибели молоденькой девушки. И не захотел в этом признаться.

Сейчас, конечно, пруд вы не найдете. Он давно обмелел, а в начале прошлого века его засыпали землей. Теперь на этом месте пролегает автодорога, окруженная магазинами и огромным мебельным центром. Но очевидцы продолжают утверждать, что идя глубокой ночью от станции Автозаводская в сторону “пруда”, слышат призрачные всхлипывания и рыдания девушки словно из ниоткуда.

Проклятие “Царицыно” на земле и под ней

Куда идем: в музей-заповедник “Царицыно”

О том, что творится на территории музея-заповедника, ходят разные слухи со времен его основания. Под “Царицыно” проложен тоннель московского метро. И за последние 30 лет в нем регулярно случаются неприятные происшествия. Так в первый день нового 1985 года, ранним утром, когда поезд мчался по тоннелю к только что открытой на юге Москвы станции метро “Ленино”, на глазах машиниста от стены откололся огромный фрагмент облицовки. Вода хлынула на пути. Обошлось без жертв, но подобные аварии повторились еще не раз (в апреле 2001-го, в ноябре 2003-го). В 2011 году несчастливый участок едва ли не был уничтожен в огне.

Экс-сотрудники самого музея удивляются тому, какая напряженная обстановка сохраняется между людьми, работающими в таком идиллическом месте. А пятеро дежурных полицейских в течение года так или иначе оказались в больнице под присмотром психиатра. Все они работали в ночные смены.

Одно такое дежурство породило легенду о призраках "Царицыно". Полицейский, находясь при исполнении, спустился в цокольный этаж музея с обходом. Он пробыл там дольше обычного. Когда сотрудники услышали череду выстрелов, то решили спуститься вслед за дежурным. Их глазам представилась странная картина: мужчина взъерошенный, с безумным взглядом и оружием в руках в панике кружился вокруг своей оси, никого к себе не подпуская. Его едва ли смогли успокоить. И на всякий случай вызвали “скорую помощь”.

На следующий день начальник охраны просматривал записи с камеры видеонаблюдения. На одной из них был зафиксирован эпизод с полицейским. Было видно, как он спустился на цокольный этаж, осмотрелся. Неожиданно возле него практически на мгновение появилась женская фигура в старинном платье. Несчастный заметил ее, выхватил пистолет и открыл стрельбу. Эта история, передаваясь от человека к человеку, обрастая подробностями, породила легенду о чертовщине на территории “Царицыно”.

Призраки мародеров

Куда идем: на Шипиловскую плотину

@nikita_stolz88

Шипиловская плотина разделяет Нижний Царицынский пруд и Борисовский. Любители ранних прогулок утверждают, что, проходя по ней, можно увидеть призрачные силуэты двух мужчин в долгополых шинелях.

По легенде, в декабре 1917 года два офицера-дезертира, вооружившись револьвером, ворвались на водяную мельницу. Они угрожали ограбить и убить семью мельника. Но тот пошел на хитрость. Вместо того, чтобы раздувать конфликт, опоил незваных гостей самогоном, а как только те потеряли бдительность, застрелил. Удивляет в этой истории не меньше то, что начальник местной милиции встал на сторону убийцы. Он дал добро, чтобы тела погибших закопали на пляже, недалеко от плотины, а мельника не привлекали к ответственности.

С тех пор души неудачников-грабителей иногда попадаются на глаза обычных горожан.

Голосовой овраг и сбой в матрице

Куда идем: в музей-заповедник «Коломенское»

@tatianastebakova

Между Конюшенным двором и Предтеченской церковью вы найдете глубокий овраг, названный Голосовым. С ним тоже связано немало баек. Например, напуганные люди делятся, как видели в низине оврага странный светящийся туман. Только не пытайтесь пройти через него в надежде сделать красивые атмосферные фотографии. Ведь по легенде, вы можете провалиться в брешь между временами и не найти дорогу обратно. Хотя случаи возвращения все-таки известны. Так в 1832 году двое крестьян решили срезать дорогу через Голосов овраг и бесследно исчезли. Они вернулись домой через 20 лет, не постарев ни разу, что шокировало как их соседей, так и родных.