Как необычно и экстремально отдохнуть в России

Если вы уже пробовали классические варианты экстремального отдыха и находитесь в поиске идей для будущего отпуска, изучите подборку "Рамблера" для любителей острых ощущений.

Джиппинг и автотуры

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Очевидный плюс такого выбора – возможность посетить недоступные большинству туристов места. Перемещаться на джипе или внедорожнике здорово еще и потому, что в большинстве случаев путешествие не зависит от погодных условий и времени года. На таких маршрутах сложно представить вереницу туристических автобусов или бесконечные палатки с сувенирами, которые чаще раздражают, чем вызывают интерес.

В погоне за острыми ощущениями вы можете посетить и древние города (Эгикал, Даргавс), и эффектные ущелья с водопадами (ингушское Джейрахское ущелье), места, пропитанные атмосферой мистики (как Долина привидений в Крыму), вулканы и даже пробраться ко входам в подземные пещеры (например, Кизил-Коба).

Сафари на танке

Почувствовать мощь военной техники можно на военных базах Подмосковья: в Кубинке, Солнечногорске и Волоколамске. Часто кроме катания по пересеченной местности в программу входит обед из блюд полевой кухни, фотосессия в военной форме и возможность пострелять из охолощенного оружия.

Экспедиция на острова Русской Арктики

Если вы мечтали устроить себе проверку на прочность, отправляйтесь на крайний Север России. Например, сейчас туристам доступно путешествие на круизном ледоколе к архипелагу Франца Иосифа и Новой Земле. К такой поездке, конечно, нужно быть готовым не только духом, но и физически. Но разве впечатления, которые останутся на всю жизнь, не стоят того?

Путешествие по Колымскому тракту

Дорога, соединяющая Магадан и Якутск, была построена узниками ГУЛАГа. Две тысячи километров по грунту и ни души вокруг – то, к чему так же нужно быть готовым, выбирая это направление. Однако возможность увидеть потрясающие пейзажи с ледяными пещерами, горными хребтами и захватывающими дух каньонами станет отличным бонусом для смельчаков, решивших устроить пробег по Колымскому тракту.

Зимние развлечения на Байкале

Когда самое глубокое озеро России покрывается льдом, на его площади открывается сезон удивительных экстремальных приключений. Мало кто знает, что на зимнем Байкале есть места для дайвинга – майны. Их прорубают рядом с торосами, под которыми вода озера замерзает, образуя ледяные лабиринты, тоннели и пещеры. Под присмотром инструктора ныряльщики погружаются под лед на специальном страховочном тросе.

Если вам надоело просто гулять по льду, попробуйте отправиться в поход… на коньках. В Иркутске и Улан-Удэ существуют организации, которые ведут коммерческие группы по маршрутам максимально безопасным для гостей. На некоторых из них предусмотрены стоянки на турбазах. Но будьте готовы к тому, что такой поход может длиться неделю, а за собой вам придется везти сани-волокуши с одеждой и припасами.

Серфинг на Камчатке