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3 часа назад

Поездка на день: малоизвестные города, которые стоит посетить на каникулах

Куда выбраться на долгих новогодних праздниках? «Рамблер» нашел три варианта в разной степени удаленности от Москвы.

Малоизвестные города, которые стоит посетить на каникулах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Зарайск, Московская область

От Москвы: 2ч 37 минут на машине/автобусе

Что посмотреть. Главные достопримечательности старинного города на берегу реки Осетр — прекрасно сохранившийся комплекс Кремля XVI века и музей-усадьба Достоевских.

Иннополис, Республика Татарстан

От Москвы: 10ч на машине/автобусе (не доезжая до Казани)

Что посмотреть. Иннополис — один из самых малочисленных городов России. Население в 2019 году составляло 866 человек. Однако наукоград выглядит не как забытый богом городишко, а словно родственник Кремниевой долины. Внутри работают университеты, исследовательские центры, а еду к подъезду доставляют роботы-курьеры.

Солигалич, Костромская область

От Москвы: 10ч на поезде (станция Галич)

Что посмотреть. Старинный город на берегу реки Кострома известен историческим центром. Главные достопримечательности — Крестовоздвиженская церковь и церковь Преображения XIX века, а также Церковь Николы на Наволоке XVII века. Солигалич подойдет тем, кто устал от города и хочет отдохнуть да подлечиться: 80% территории занимает лесной массив, а в городе работают санатории и грязевые лечебницы.

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