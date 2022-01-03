Малоизвестные города, которые стоит посетить на каникулах

Куда выбраться на долгих новогодних праздниках? «Рамблер» нашел три варианта в разной степени удаленности от Москвы.

Зарайск, Московская область

От Москвы: 2ч 37 минут на машине/автобусе

Что посмотреть. Главные достопримечательности старинного города на берегу реки Осетр — прекрасно сохранившийся комплекс Кремля XVI века и музей-усадьба Достоевских.

Иннополис, Республика Татарстан

От Москвы: 10ч на машине/автобусе (не доезжая до Казани)

Что посмотреть. Иннополис — один из самых малочисленных городов России. Население в 2019 году составляло 866 человек. Однако наукоград выглядит не как забытый богом городишко, а словно родственник Кремниевой долины. Внутри работают университеты, исследовательские центры, а еду к подъезду доставляют роботы-курьеры.

Солигалич, Костромская область

От Москвы: 10ч на поезде (станция Галич)