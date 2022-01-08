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1 час назад

Где находится самое кошачье село России

Село Ко́шки расположено на севере Самарской области, в 121 километре от Самары на правобережье притока Волги Кондурчи. Удивительным образом, само село с кошками не связано (ну или почти).

Как живут в самом кошачьем селе России
Фото: Людмила Малявина/CC BY-SA 3.0Людмила Малявина/CC BY-SA 3.0

Необычное название происходит от тюркского слова «кош». На русский язык оно переводится как «стоянка», «шалаш», «юрта», «войлочная палатка», «пастушеский стан». Кошка с тюркского — «лысый холм».

Страница села на сайте Самарской Губернской думы утверждает, что село было основано в 1737 году крещеными калмыками. Ранее на месте села Кошки стояли заброшенные чувашские поселения: Малое и Большое Кошкино. Местные также называли дом Преображенской слободой.

По состоянию на 2010 год в селе жило 7969 человек. В селе работает районная больница, средняя школа, магазины, храм. Рядом стоит железнодорожная станция Погрузная, которая неофициально объединилась с селом Кошки в начале 90-х.

Однако совсем без котиков в истории села не обошлось. Например, на гербе села красуется грациозная белая кошка на красном фоне.

Портал Самарской Губернской Думы

А еще Google иногда не распознает, где фотографии кошки, а где — село Кошки.

Google Maps

Если вбить в Google-картах координаты места (54.201649° с.ш. 50.469929° в.д.), система покажет фото не только села, но и настоящих питомцев.

Google Maps
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