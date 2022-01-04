Куда поехать из Москвы на выходные зимой

Многие люди остаются в столице на новогодние праздники, но это не повод лежать дома под одеялом. Если вы уже обошли все новогодние декорации в Москве и посмотрели все сериалы, которые планировали, самое время отправиться в Подмосковье или другие области на машине. В материале “Рамблера” — места, в которые можно съездить одним днем.

Музей-усадьба “Архангельское”

Это — один из самых крупнейших музеев-усадеб в России. Там регулярно проводятся концерты, выставки и экскурсии. Помимо музейного комплекса, в Архангельском очень большая территория для прогулок, поэтому там можно провести целый день. Если вы скучаете по природе и хотите побыть на свежем воздухе в лесу, то туда однозначно стоит съездить для прогулки.

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Музей расположен в Тульской области на берегу Оки. Там есть большая территория для прогулок, а также можно посетить постройки на территории. Одна из них — дом художника, которая также является музеем некоторых его работ. Также в музее проводятся мастер-классы для детей и взрослых, гастрономические вечера и дегустации.

Мелихово

Музей-заповедник “Мелихово” расположен недалеко от города Чехов. Там жил и работал знаменитый писатель. Каждые выходные там проводятся елки для детей на свежем воздухе. К ним приезжает Дед Мороз со Снегурочкой на санях, а потом их развлекает сам Антон Павлович. Взрослым интересно здесь гулять и наслаждаться природой. Также можно посетить большинство зданий на территории музея. В одних расположены комнаты прислуги, а в других Чехов писал свои самые известные произведения и жил вместе со своей семьей.

Фермы и этнопарки