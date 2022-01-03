Что смотреть в Москве на новогодних каникулах

Многие россияне на новогодние каникулы приезжают в Москву. Кто-то едет к родственникам, а кто-то просто хочет сменить обстановку и посмотреть, как столицу украшают к Новому году. В материале “Рамблера” — о том, что нужно посмотреть в Москве за новогодние праздники.

Украшения и ярмарки

Ежегодно Москву щедро украшают к Новому году. Во всех центральных районах ставят светящиеся декорации для того, чтобы короткий световой день не казался таким унылым. Наметьте себе маршрут по центру, и так вы сможете посмотреть самые разнообразные украшения. Лучше всего пройтись по бульварному кольцу. Не стоит забывать и про праздничные ярмарки. Пожалуй, самая известная расположена на Красной площади. Там можно согреться, поесть выпечку и покататься на аттракционах.

Катки

В каждом районе Москвы расположены бесплатные катки, но они не так впечатляют, как те, которые расположены в парках. На той же ярмарке на Красной площади расположен “ГУМ-каток”, на который стоит идти за атмосферой. Если вы хотите что-то более масштабное, то выбирайте катки в парках: ВДНХ, Парк Горького, Сокольники, сад “Эрмитаж”.

Выставки, музеи и театры

Не забывайте о том, что в Москве процветает и культурная жизнь. Никогда не поздно освежить память и сходить в любимые музеи и галереи, тем более, если на улице вы замерзли, а от зимних развлечений устали. Как правило, билеты на определенные экспозиции на новогодних праздниках забронированы заранее, но можно попробовать купить что-то или пойти смотреть основную экспозицию. Театров в Москве также бесчисленное множество, выбирайте то, что вам по душе.

Развлечения