Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
8 часов назад

"Номер стоил в два раза больше": почему не стоит ездить в гостевые дома

Гостевые дома могут быть отличной альтернативой отелям, ведь там вы получаете проживание и питание по гораздо более низкой цене, чем в гостиницах. Уже несколько лет подряд у владельцев этого типа размещения происходит настоящий “бум”, так как летом отели в Сочи сильно дорожают и люди ищут более бюджетные способы остановиться в Краснодарском крае. Однако путешественники не всегда остаются довольны своей поездкой, об этом — в материале “Рамблера”.

"Номер стоил в два раза больше": почему не стоит ездить в гостевые дома
Фото: РамблерРамблер

Чаще всего путешественники жалуются на то, что цены на гостевые дома варьируются в зависимости от настроения владельца. На сайте гостевого дома могут быть одни цены, а по приезде вам будут озвучивать другие и ссылаться на технические ошибки сайта.

Видео дня

“Заказывали номер люкс. По приезду цена повысилась еще на 300 рублей, что составило уже 600 рублей, в два раза больше. Цена указана с человека, номер стал стоить на 3 человек 1800 рублей, а у хозяйки Анны, как она выразилась, за такие деньги только эконом класс, а это — ошибка в ценах на ее страничке”, — пишут путешественники (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Также в гостевых домах часто говорят о дополнительных услугах, но по факту их не совершают. Речь идет о трансфере. Путешественники пишут, что их обещают встретить у аэропорта или вокзала, а в итоге не встречают, либо вызывают такси после уговоров.

Также в гостевых домах есть большие проблемы с сервисом. Так как всем управляет один человек, часто случается такое, что номер оказывается не готов к приезду отдыхающих.

“Одеял нет, полотенец нет, туалетной бумаги и мыла тоже нет. На раскладушку принесли простынь с огромной дырой, залатанной заплаткой, а еще 3 маленькие дырки никто даже не штопал”

Опытные путешественники говорят, что всегда нужно проверять отзывы на различных сайтах перед тем, как заселяться в гостевой дом. При этом делать это надо не на сайтах по бронированию, а искать “живые” комментарии на форумах и других тематических сайтах. Иначе можно испортить себе отдых или потратить гораздо большую сумму денег, чем планировалось.

Отдых в России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители