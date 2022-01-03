"Номер стоил в два раза больше": почему не стоит ездить в гостевые дома

Гостевые дома могут быть отличной альтернативой отелям, ведь там вы получаете проживание и питание по гораздо более низкой цене, чем в гостиницах. Уже несколько лет подряд у владельцев этого типа размещения происходит настоящий “бум”, так как летом отели в Сочи сильно дорожают и люди ищут более бюджетные способы остановиться в Краснодарском крае. Однако путешественники не всегда остаются довольны своей поездкой, об этом — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Чаще всего путешественники жалуются на то, что цены на гостевые дома варьируются в зависимости от настроения владельца. На сайте гостевого дома могут быть одни цены, а по приезде вам будут озвучивать другие и ссылаться на технические ошибки сайта.

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“Заказывали номер люкс. По приезду цена повысилась еще на 300 рублей, что составило уже 600 рублей, в два раза больше. Цена указана с человека, номер стал стоить на 3 человек 1800 рублей, а у хозяйки Анны, как она выразилась, за такие деньги только эконом класс, а это — ошибка в ценах на ее страничке”, — пишут путешественники (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Также в гостевых домах часто говорят о дополнительных услугах, но по факту их не совершают. Речь идет о трансфере. Путешественники пишут, что их обещают встретить у аэропорта или вокзала, а в итоге не встречают, либо вызывают такси после уговоров.

Также в гостевых домах есть большие проблемы с сервисом. Так как всем управляет один человек, часто случается такое, что номер оказывается не готов к приезду отдыхающих.

“Одеял нет, полотенец нет, туалетной бумаги и мыла тоже нет. На раскладушку принесли простынь с огромной дырой, залатанной заплаткой, а еще 3 маленькие дырки никто даже не штопал”