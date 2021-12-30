«Все любили друг друга»: как встречают Новый год в поезде

Иногда новогодняя ночь застает нас в пути. «Рамблер» собрал истории людей, который встретили наступление нового года под стук колес. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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От Нового года в поезде часто ждут чего-то необычного, но реальность оказывается прозаичной.

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Темно: «Мы с друзьями однажды не знали, как встретить НГ и решили, что в поезде будет весело. Взяли билеты в плацкарт в соседний город, шампанского, оливье, припасли подарки друг для друга, и — тишина, света нет, люди вокруг спят, алкоголь пить запрещается (в открытую, по крайней мере). Но мы тихо, приятно посидели, а приехав, пошли смотреть достопримечательности в трескучий ночной мороз».

Motormaniac: «У многих есть некий стереотип, что НГ в поезде — это когда полный вагон людей сидит и пьёт шампанское, все поздравляют друг друга, взрываются хлопушки. Как железнодорожник, не раз работавший в НГ-ночь, развею этот миф. НГ в поезде — это когда в вагоне всего два-три человека. Так как полночь — время ночное, то проводник выключает основное освещение. Вот вы и едете в полной темноте и одиночестве, пока за окном в городах и сёлах взрываются фейерверки».

Amigirl: «Несколько лет назад праздновали новый год в плацкарте. Из неспящих были только мы, группа подростков из танцевального коллектива, которые ехали на конкурс, и наша руководитель. Вот и, расположившись в одном из отсеков, с салатами, безалкогольным шампанским и весёлыми историями встретили тот год. Из забавного: слушали бой курантов через звонок родителям одной девочки».

Однако встречаются и счастливые исключения из правил.

Zalupok: «Мы взяли специально всё купе, была остановка около 00.40, вывалил весь поезд, пускали фейерверки, играла музыка, народ веселился. Но в вагонах с виду прилично было, но у нас в купе было довольно весело. Но без громкой музыки, конечно. Так что народ своими компаниями нормально время проводили. Ещё повезет если интернет будет ловить».

Lusiole: «Встречала так лет 20 назад (Керчь-Киев), ехала в вагоне одна, в десять пожевала пирожок и легла спать, а в двенадцать разбудила орущая толпа (поезд остановился на безымянной станции). Толпа замотала в дождик, напихала в карманы мандарин, заставила выпить залпом стакан вина и попыталась вытащить в тупик географии. Помешала ассимилироваться пьяная проводница, толпу вытолкала, бутылку отняла (кажется не одну). А утром стали подсаживаться грустные пассажиры, вяло пели песни, угощали холодцом до самого Киева».

Kinash666: «Когда я была дошкольницей, мы с мамой много путешествовали...Очередная поездка выпала на конец декабря. Ехать надо было "кровь из носу", поэтому билеты брались по принципу, абы какие, лишь бы взять. А абы какие оказались на поезд, отходящий 31 декабря в 23:55...Мне в поездах всегда было весело, но та поездка запомнилась особенно хорошо. Вместо того, чтобы устало расправлять постель, шуршать пакетами с вареной курочкой и дежурно переговариваться, люди на скорую руку выкладывали на стол праздничные блюда. Через пять минут после того, как поезд тронулся, весь вагон на одном дыхании считал секунды до наступления нового года. У кого-то на шею была намотана мишура, кто-то взрывал хлопушки и жег бенгальские огни. То тут, то там хлопали пробки от шампанского и вагон взрывался веселыми криками, смехом и поздравлениями. Персональных мест будто не существовало, все ходили по тускло освещенному плацкарту, знакомились, шутили...Будто все в одночасье стали близкими друзьями. Все любили друг друга и счастливы были оказаться рядом. Я носилась по вагону, где от каждого стола мне совали фрукты, конфеты и прочие вкусняшки. Один из пассажиров, подвыпив, растрогался и достал из чемодана припасенный для другого ребенка подарок — игрушку. К сожалению, я уже не помню, что это была за игрушка, но отчетливо помню усатого дядьку, который мне ее вручил. А еще все внимание было направлено на меня, поскольку я была единственным ребенком на весь вагон».

А еще в новогоднюю ночь случаются сюрпризы, вдвойне приятные, если человек настроился на худшее.

DrunkMisha: «На пятом курсе я собралась на новогодние каникулы домой. Ехать почти двое суток, и так выпало, что ночь с 31 на 1 января я должна была провести в поезде. Романтика. Села в поезд, познакомилась с попутчиком. Узнала, что он едет, как и я, до конечной вахтовиком. Сказать, что у меня сердце остановилось — ничего не сказать. Все пассажиры выходят раньше, и мне предстоит провести новогоднюю ночь в компании мужика, который едет на шестимесячную вахту.