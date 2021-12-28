Чем Байкал пугает туристов

Байкал известен как самое большое и глубокое озеро в мире. Но не только размеры и природная красота делают его интересным для туристов. Путешественников интригуют и порой пугают загадки знаменитого озера и таинственные явления. Читайте о них в материале "Рамблера".

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Местные жители регулярно рассказывают о том, что над водной гладью Байкала периодически появляется то, что вовсе здесь быть не должно.

"Призрак" деревни

Так, например, иногда, по словам местных, над озером можно увидеть призрак деревни. Причем наблюдать светящееся оранжевыми оттенками поселение можно сразу в трех местах: у северной части острова Ольхон, возле мыса Солнечный и рядом с островом Большой Ушканий. “Призрак” очень реалистичен: можно легко рассмотреть дома, окна и двери в них.

Парящий поезд

Ученый-геолог Василий Ломакин, написавший множество трудов о Байкале, проплывая по озеру, однажды был поражен удивительным явлением: в сумерках над водной гладью мчался настоящий состав. Он был настолько реален, что ученому удалось даже разглядеть светящиеся окна в вагонах и силуэты людей. Как выяснилось позже, в это самое время по берегу озера действительно двигался поезд. Правда, летел он не по воздуху, а по рельсам и находился в 50 километрах от корабля, на котором плыл Ломакин. Каким образом точно такой же состав мог возникнуть над водой, понять так и не удалось. Местные жители, кстати, тоже периодически наблюдают рассекающий воздух поезд, который мчится куда-то над Байкалом.

Летающие острова