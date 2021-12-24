Города России, которые можно осмотреть за пару часов

Эти старинные города можно обойти за пару часов и устроить себе увлекательное турне на несколько дней. Подробности — в статье «Рамблера».

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Мышкин

Город, основанный в XV веке, стоит на левом берегу Волги. Обыгрывая название, жители превратили его в огромной музей грызуна под открытым небом. Здесь есть Мышкины палаты и восемь галерей, посвященных мыши в искусстве, не говоря уже о забавной городской скульптуре. Впрочем, можно найти достопримечательности и не имеющие отношения к титульному грызуну — Успенский и Никольский соборы, музей валенка, усадьба Чистовых, особняки XIX века.

Тотьма

Город XII века в Вологодской области привлекает образчиками «северного барокко». В таком стиле построены церковь Входа в Иерусалим, церковь Иоанна Предтечи, Успенский храм. За классицизм отвечает Богоявленский и Воскресенский соборы. Любопытны и купеческие дома, деревянные тротуары, легендарный Лось-камень, на котором сиживал царь Петр Великий, и музей мореходов.

Старица

Город XIII века в Тверской области привлекает внимание уже своим гербом, на котором действительно изображена старушка. По легенде, она одна выжила после нашествия орды хана Батыя, спрятавшись в пещере. Прежде всего, город интересен Свято-Успенским монастырем, который был основан раньше самого города, а также Борисоглебским собором. Любителей экстремального отдыха привлекают известняковые пещеры.

Гороховец

Город XII века во Владимирской области знаменит своими каменными купеческими палатами XVII века. Еще одно украшение города — нарядные деревянные особняки в стиле модерн и Благовещенский собор XVIII века. Кроме того, Гороховец может похвастаться тремя монастырями XVII века.

Болгар