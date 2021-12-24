Города России, которые можно осмотреть за пару часов

Эти старинные города можно обойти за пару часов и устроить себе увлекательное турне на несколько дней. Подробности — в статье «Рамблера».
Город, основанный в XV веке, стоит на левом берегу Волги. Обыгрывая название, жители превратили его в огромной музей грызуна под открытым небом. Здесь есть Мышкины палаты и восемь галерей, посвященных мыши в искусстве, не говоря уже о забавной городской скульптуре. Впрочем, можно найти достопримечательности и не имеющие отношения к титульному грызуну — Успенский и Никольский соборы, музей валенка, усадьба Чистовых, особняки XIX века.
Город XII века в Вологодской области привлекает образчиками «северного барокко». В таком стиле построены церковь Входа в Иерусалим, церковь Иоанна Предтечи, Успенский храм. За классицизм отвечает Богоявленский и Воскресенский соборы. Любопытны и купеческие дома, деревянные тротуары, легендарный Лось-камень, на котором сиживал царь Петр Великий, и музей мореходов.
Город XIII века в Тверской области привлекает внимание уже своим гербом, на котором действительно изображена старушка. По легенде, она одна выжила после нашествия орды хана Батыя, спрятавшись в пещере. Прежде всего, город интересен Свято-Успенским монастырем, который был основан раньше самого города, а также Борисоглебским собором. Любителей экстремального отдыха привлекают известняковые пещеры.
Город XII века во Владимирской области знаменит своими каменными купеческими палатами XVII века. Еще одно украшение города — нарядные деревянные особняки в стиле модерн и Благовещенский собор XVIII века. Кроме того, Гороховец может похвастаться тремя монастырями XVII века.
Бывшая столица средневековой Волжской Булгарии, чей археологический комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь же волжские булгары приняли ислам, поэтому город активно посещают паломники. В комплекс входят несколько мечетей и мавзолеев, ханский дворец и усыпальница, палаты и многочисленные музеи. А любители живой природы могут заглянуть на ферму верблюдов.