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1 час назад

Стоит ли выбирать для путешествия двухэтажный поезд

Двухэтажные поезда появились в России в 2009 году. Сейчас их можно встретить на маршрутах совершенно разных направлений и они уже не такая диковинка, как раньше. Некоторые путешественники предпочитают брать билеты именно на такие составы, другие же все еще с опаской относятся к ним. О плюсах и минусах путешествия на двухэтажном поезде читайте в материале "Рамблера".

Стоит ли выбирать для путешествия двухэтажный поезд
Фото: РамблерРамблер

В двухэтажных составах нет плацкартных вагонов, пассажирам предлагают размещение в купе или СВ, стоимость которых, кстати, несколько ниже по сравнению с обычными поездами. Билет стоит дешевле, поскольку количество мест в таких поездах увеличено в два раза. Есть и ряд других преимуществ.

Плюсы двухэтажных поездов

  • В каждом купе имеются розетки.
  • Доступ к интернету.
  • В стоимость билета входит продуктовый набор (вода, вафли, паштет, джем, печенье).
  • Бесплатные журналы и газеты.
  • В каждом вагоне есть мини-буфет, где можно купить что-то на перекус.
  • На втором этаже пассажирам практически не слышен стук колес.
  • Уютный интерьер.
  • Больше места в вагонах.

Недостатки двухэтажных поездов

  • Небольшая высота купе на втором этаже.
  • Отсутствие верхних полок для багажа (все вещи следует размещать под нижними полками, где, кстати, места меньше, чем в обычных составах).
  • Нет туалетов на втором этаже (пассажирам приходится спускаться вниз по узкой лестнице).
  • Титан с горячей водой находится в купе проводника на первом этаже.
  • Узкая лестница, по которой неудобно поднимать габаритный багаж на второй этаж вагона.

Но неприятных впечатлений от путешествия на двухэтажном поезде можно постараться избежать, правильно выбрав место. Так, на втором этаже комфортно будет ехать тем, кто не планирует брать с собой тяжелый багаж и собирается большую часть пути преодолеть ночью. А вот первый этаж подойдет для пожилых путешественников и пассажирам в с маленькими детьми, которым проблематично и даже порой опасно дефилировать вверх-вниз по узкой лестнице.

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