Стоит ли выбирать для путешествия двухэтажный поезд

Двухэтажные поезда появились в России в 2009 году. Сейчас их можно встретить на маршрутах совершенно разных направлений и они уже не такая диковинка, как раньше. Некоторые путешественники предпочитают брать билеты именно на такие составы, другие же все еще с опаской относятся к ним. О плюсах и минусах путешествия на двухэтажном поезде читайте в материале "Рамблера".

Фото: Рамблер Рамблер

В двухэтажных составах нет плацкартных вагонов, пассажирам предлагают размещение в купе или СВ, стоимость которых, кстати, несколько ниже по сравнению с обычными поездами. Билет стоит дешевле, поскольку количество мест в таких поездах увеличено в два раза. Есть и ряд других преимуществ.

Плюсы двухэтажных поездов

В каждом купе имеются розетки.

Доступ к интернету.

В стоимость билета входит продуктовый набор (вода, вафли, паштет, джем, печенье).

Бесплатные журналы и газеты.

В каждом вагоне есть мини-буфет, где можно купить что-то на перекус.

На втором этаже пассажирам практически не слышен стук колес.

Уютный интерьер.

Больше места в вагонах.

Недостатки двухэтажных поездов

Небольшая высота купе на втором этаже.

Отсутствие верхних полок для багажа (все вещи следует размещать под нижними полками, где, кстати, места меньше, чем в обычных составах).

Нет туалетов на втором этаже (пассажирам приходится спускаться вниз по узкой лестнице).

Титан с горячей водой находится в купе проводника на первом этаже.

Узкая лестница, по которой неудобно поднимать габаритный багаж на второй этаж вагона.