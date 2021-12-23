Стоит ли выбирать для путешествия двухэтажный поезд

Двухэтажные поезда появились в России в 2009 году. Сейчас их можно встретить на маршрутах совершенно разных направлений и они уже не такая диковинка, как раньше. Некоторые путешественники предпочитают брать билеты именно на такие составы, другие же все еще с опаской относятся к ним. О плюсах и минусах путешествия на двухэтажном поезде читайте в материале "Рамблера".
В двухэтажных составах нет плацкартных вагонов, пассажирам предлагают размещение в купе или СВ, стоимость которых, кстати, несколько ниже по сравнению с обычными поездами. Билет стоит дешевле, поскольку количество мест в таких поездах увеличено в два раза. Есть и ряд других преимуществ.
Но неприятных впечатлений от путешествия на двухэтажном поезде можно постараться избежать, правильно выбрав место. Так, на втором этаже комфортно будет ехать тем, кто не планирует брать с собой тяжелый багаж и собирается большую часть пути преодолеть ночью. А вот первый этаж подойдет для пожилых путешественников и пассажирам в с маленькими детьми, которым проблематично и даже порой опасно дефилировать вверх-вниз по узкой лестнице.