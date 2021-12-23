Что скрывает город мертвых в Северной Осетии

Недалеко от Владикавказа — столицы Северной Осетии, в горном ущелье расположен город мертвых, который также известен как Даргавсский склеповый могильник. Он давно стал местом притяжения туристов, которые хотят посмотреть на место, с таким загадочным названием. В материале “Рамблера” — о том, почему город мертвых стал одной из главных достопримечательностей Северной Осетии.

Фото: Wikipedia.org Wikipedia.org

Город мертвых представляет из себя комплекс из склеповых могил, расположенных над и под землей. Он считается одним из самых крупных на Северном Кавказе и расположен около небольшого пригородного села Даргавс. Город мертвых описывали многие ученые, которые проводили раскопки и занимались изучением исторических сооружений.

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Легенда о красивой женщине

Существует легенда, согласно которой появился этот комплекс захоронений. Она гласит, что однажды в деревню приехала женщина невиданной красоты. Многие мужчины были очарованы ею и бросили свои семьи, чтобы быть с ней. Однако желающих было слишком много, и они устроили между собой битву. Тогда погибло много людей.

Спор в итоге не разрешился, и тогда на помощь пришли старейшины. Однако и они не смогли договориться, потому что были поражены красотой незнакомки. Тогда женщины деревни решили ее изгнать, но мужчины воспротивились и не захотели отдавать ее другим. В итоге жители сошлись на том, что девушку надо лишить жизни. После ее гибели, на город обрушилась страшная эпидемия чумы. Земля не принимала тела умерших, и тогда было принято решение хоронить их в таких склепах.

На самом деле, исследователи сходятся во мнении, что причиной постройки комплекса стала эпидемия чумы, но жители города боялись заразиться, поэтому относили тела в склепы и запирали их, чтобы люди или животные не могли до них добраться.

Как выглядит город мертвых

На территории комплекса расположены 95 сооружений. По данным ученых, на площади комплекса покоится около десяти тысяч человек. Сначала в склепах хоронили людей без гробов, но уже в более поздних захоронениях можно найти тела, расположенные в небольших лодках из дерева. Такие ритуалы были распространены у ингушей и сванов, а также у других народов, например, древних славян.

Ученые отмечают, что вместе с телами часто захоранивали предметы быта. Во время раскопок было найдено множество археологических артефактов: посуда, одежда, оружие и даже древние сани того времени.

Склепами перестали пользоваться в середине XIX века, когда на Кавказе окончательно перешли на захоронение в гробах. Теперь склепы с останками стали туристической достопримечательностью. Конечно, не обошлось без скандалов.

Что нужно знать перед посещением

Некоторые туристы уже оказывались втянуты в скандалы, связанные с путешествием в город мертвых. Так, местные жители просят надевать соответствующую одежду и помнить, что это место — не просто туристическая достопримечательность, а место захоронения. Не рекомендуется надевать слишком открытую одежду. Рекомендуется при посещении этого места закрывать руки и ноги.

Кроме того, известны случаи вандализма. Туристы вывозили древние артефакты, а также останки людей с этого места. Местные жители также обращали внимание на непристойные фотосессии с останками. В 2019 году некрополь даже закрывали на некоторое время.