Что скрывает город мертвых в Северной Осетии

Недалеко от Владикавказа — столицы Северной Осетии, в горном ущелье расположен город мертвых, который также известен как Даргавсский склеповый могильник. Он давно стал местом притяжения туристов, которые хотят посмотреть на место, с таким загадочным названием. В материале “Рамблера” — о том, почему город мертвых стал одной из главных достопримечательностей Северной Осетии.
Город мертвых представляет из себя комплекс из склеповых могил, расположенных над и под землей. Он считается одним из самых крупных на Северном Кавказе и расположен около небольшого пригородного села Даргавс. Город мертвых описывали многие ученые, которые проводили раскопки и занимались изучением исторических сооружений.
Существует легенда, согласно которой появился этот комплекс захоронений. Она гласит, что однажды в деревню приехала женщина невиданной красоты. Многие мужчины были очарованы ею и бросили свои семьи, чтобы быть с ней. Однако желающих было слишком много, и они устроили между собой битву. Тогда погибло много людей.
Спор в итоге не разрешился, и тогда на помощь пришли старейшины. Однако и они не смогли договориться, потому что были поражены красотой незнакомки. Тогда женщины деревни решили ее изгнать, но мужчины воспротивились и не захотели отдавать ее другим. В итоге жители сошлись на том, что девушку надо лишить жизни. После ее гибели, на город обрушилась страшная эпидемия чумы. Земля не принимала тела умерших, и тогда было принято решение хоронить их в таких склепах.
На самом деле, исследователи сходятся во мнении, что причиной постройки комплекса стала эпидемия чумы, но жители города боялись заразиться, поэтому относили тела в склепы и запирали их, чтобы люди или животные не могли до них добраться.
На территории комплекса расположены 95 сооружений. По данным ученых, на площади комплекса покоится около десяти тысяч человек. Сначала в склепах хоронили людей без гробов, но уже в более поздних захоронениях можно найти тела, расположенные в небольших лодках из дерева. Такие ритуалы были распространены у ингушей и сванов, а также у других народов, например, древних славян.
Ученые отмечают, что вместе с телами часто захоранивали предметы быта. Во время раскопок было найдено множество археологических артефактов: посуда, одежда, оружие и даже древние сани того времени.
Склепами перестали пользоваться в середине XIX века, когда на Кавказе окончательно перешли на захоронение в гробах. Теперь склепы с останками стали туристической достопримечательностью. Конечно, не обошлось без скандалов.
Некоторые туристы уже оказывались втянуты в скандалы, связанные с путешествием в город мертвых. Так, местные жители просят надевать соответствующую одежду и помнить, что это место — не просто туристическая достопримечательность, а место захоронения. Не рекомендуется надевать слишком открытую одежду. Рекомендуется при посещении этого места закрывать руки и ноги.
Кроме того, известны случаи вандализма. Туристы вывозили древние артефакты, а также останки людей с этого места. Местные жители также обращали внимание на непристойные фотосессии с останками. В 2019 году некрополь даже закрывали на некоторое время.
Сейчас охрана объекта усилена, а лазы склепов закрыты деревянными ставнями для того, чтобы туристы не проникали внутрь и не оскверняли человеческие останки. Рядом с некрополем развита инфраструктура: работают экскурсоводы, организована продажа сувениров.Однако все-таки стоит быть внимательнее при посещении данного места и соблюдать все меры предосторожности.