Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
47 минут назад

Как отмечают Новый год в самом холодном селе планеты

В новогоднюю ночь температура в Оймяконе (Республика Саха) опускается до 42°C. Рассказываем, как встречают Новый год в якутском селе и кто приезжает туда за леденящими (в прямом смысле слова) душу впечатлениями.

Как отмечают Новый год в самом холодном селе планеты
Фото: Ilya Varlamov/CC BY-SA 4.0Ilya Varlamov/CC BY-SA 4.0

Село Оймякон (якут. Өймөкөөн) известно как один из «полюсов холода» — точек с наиболее низкими зарегистрированными температурами. В селе постоянно проживает якутское и русское население, всего — около 462 человек.

В самом Оймяконе, судя по отзывам в группах «ВКонтакте», празднуют скромно. В местном доме культуры проходят праздничные мероприятия и новогодняя елка. Оймякон — место жительства якутского Деда Мороза Чысхаана, поэтому праздник не обходится без его появления.

Несмотря на низкую температуру (абсолютный минимум в январе 67, 7°С) и сложный ветреный климат, ежегодно в северное село приезжают исследователи и туристы. Путешественники приезжают под Новый год, потому что... а почему бы и нет?

Сайт prim-travel.ru сообщает, что Новый 2019 год в Оймяконе встретили 100 российских туристов и 70 иностранцев. Вместе — почти половина населения самого поселка.

В интернете по запросу «Новый год в Оймяконе» находятся несколько ссылок с турами длительностью в 9-10 дней. Агентства-организаторы обещают, что праздник приезжие отметят в теплой компании местного населения и под выступления в оймяконском ДК. Цены на подобный тур варьируются от 106 до 150 тысяч рублей. В стоимость входит трансфер, питание, проживание и культурная программа.

Среди туристов, кто уже пробовал встретить Новый год на севере, много иностранцев. Для многих путешествие было первой поездкой не только в Россию, но и в приполярные широты.

«Хорошее путешествие; в целом хорошая организация и приличная программа <...> Положительный момент — гид очень хорошо говорил по-французски <...>», — отзыв с сайта baikalnature.ru.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители