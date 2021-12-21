Как отмечают Новый год в самом холодном селе планеты

В новогоднюю ночь температура в Оймяконе (Республика Саха) опускается до 42°C. Рассказываем, как встречают Новый год в якутском селе и кто приезжает туда за леденящими (в прямом смысле слова) душу впечатлениями.

Фото: Ilya Varlamov/CC BY-SA 4.0 Ilya Varlamov/CC BY-SA 4.0

Село Оймякон (якут. Өймөкөөн) известно как один из «полюсов холода» — точек с наиболее низкими зарегистрированными температурами. В селе постоянно проживает якутское и русское население, всего — около 462 человек.

В самом Оймяконе, судя по отзывам в группах «ВКонтакте», празднуют скромно. В местном доме культуры проходят праздничные мероприятия и новогодняя елка. Оймякон — место жительства якутского Деда Мороза Чысхаана, поэтому праздник не обходится без его появления.

Несмотря на низкую температуру (абсолютный минимум в январе 67, 7°С) и сложный ветреный климат, ежегодно в северное село приезжают исследователи и туристы. Путешественники приезжают под Новый год, потому что... а почему бы и нет?

Сайт prim-travel.ru сообщает, что Новый 2019 год в Оймяконе встретили 100 российских туристов и 70 иностранцев. Вместе — почти половина населения самого поселка.

В интернете по запросу «Новый год в Оймяконе» находятся несколько ссылок с турами длительностью в 9-10 дней. Агентства-организаторы обещают, что праздник приезжие отметят в теплой компании местного населения и под выступления в оймяконском ДК. Цены на подобный тур варьируются от 106 до 150 тысяч рублей. В стоимость входит трансфер, питание, проживание и культурная программа.

Среди туристов, кто уже пробовал встретить Новый год на севере, много иностранцев. Для многих путешествие было первой поездкой не только в Россию, но и в приполярные широты.