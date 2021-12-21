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2 часа назад

Как живут в российском селе на границе часовых поясов

Село Ядрино Амурской области и город Облучье (ЕАО) разделяют всего два километра по автодороге. На машине из одного пункта в другой можно добраться максимум за 11 минут. Однако по документам точки разделяет аж час астрономического времени.

Как живут в российском селе на границе часовых поясов
Фото: @rekeda_evgeniy@rekeda_evgeniy

Дело в том, что Амурская область живет по так называемому «якутскому времени» (МСК+6), а Еврейская автономная область — по «владивостокскому» (МСК+7). Здесь их по привычке называют «амурским» и «хабаровским».

Население города Облучье — 8264 человека. В городе работают несколько детских садов, школ и техникум, открыты больницы, есть горнолыжные трассы, стадион. Есть собственный ЖД-вокзал. В общем, все для жизни, пусть и для жизни маленького города.

Whatareyoumean/CC BY-SA 4.0

По другую сторону через реку Хинган стоит село Ядрино. Ядринцы привыкли подстраивать свои рабочие часы под соседний округ.

У многих дома висят двое часов: одни — по местному времени, другие — по соседнему.

Строя планы, жители постоянно уточняют, это по «нашему» или по «вашему». Если не уточнить, то либо сильно опоздаешь, либо приедешь сильно раньше. Хуже всего проходится детям из Ядрино: школа для них начинается на час раньше.

«Неудобно, конечно, но привыкли же, не маленькие... Все равно все в город едут, или вообще уезжают», — пишет в Instagram один из жителей.

В 2009 году, когда ходили разговоры о смене часовых поясов, жители просили как-то уровнять разницу. Местные недовольны, но привыкли и ищут плюсы. Например, когда закрываются магазины в Облучье, в ядринских начинается аншлаг. Новый год Облучье и Ядрино также наступает с разницей в час, но на практике люди не обращают на это внимания.

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