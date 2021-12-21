Как живут в российском селе на границе часовых поясов

Село Ядрино Амурской области и город Облучье (ЕАО) разделяют всего два километра по автодороге. На машине из одного пункта в другой можно добраться максимум за 11 минут. Однако по документам точки разделяет аж час астрономического времени.

Фото: @rekeda_evgeniy @rekeda_evgeniy

Дело в том, что Амурская область живет по так называемому «якутскому времени» (МСК+6), а Еврейская автономная область — по «владивостокскому» (МСК+7). Здесь их по привычке называют «амурским» и «хабаровским».

Население города Облучье — 8264 человека. В городе работают несколько детских садов, школ и техникум, открыты больницы, есть горнолыжные трассы, стадион. Есть собственный ЖД-вокзал. В общем, все для жизни, пусть и для жизни маленького города.

Whatareyoumean/CC BY-SA 4.0

По другую сторону через реку Хинган стоит село Ядрино. Ядринцы привыкли подстраивать свои рабочие часы под соседний округ.

У многих дома висят двое часов: одни — по местному времени, другие — по соседнему.

Строя планы, жители постоянно уточняют, это по «нашему» или по «вашему». Если не уточнить, то либо сильно опоздаешь, либо приедешь сильно раньше. Хуже всего проходится детям из Ядрино: школа для них начинается на час раньше.

«Неудобно, конечно, но привыкли же, не маленькие... Все равно все в город едут, или вообще уезжают», — пишет в Instagram один из жителей.