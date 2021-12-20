Сколько стоит охота за северным сиянием в Мурманске

Редактор «Рамблера» слетала в Мурманск, чтобы своими глазами увидеть северное сияние. Рассказываем, во сколько это обошлось.

Я всю жизни мечтала увидеть северное сияние. В ноябре поняла, что не хочу откладывать, и твердо решила увидеть аврору до конца 2021 года.

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Место

Для охоты я выбрала Мурманск. Это самое северное место из тех, что я рассматривала, да и к тому же город с интересной историей. Я подумала, что там было бы отлично погулять днем, пока не охочусь за сиянием. Так и оказалось: Мурманск ни на что не похож. Очень красивый и самобытный город с открытыми и добрыми людьми. Также я рассматривала для путешествия Карелию, Архангельскую область и Республику Коми.

Фото из личного архива

В Мурманске я жила в хостеле «Ягель». За три ночи заплатила 1800 рублей, что вообще недорого. Люди в моей группе платили 5000-6000 за отель.

Фото из личного архива

Хостел стоит всего в километре ходьбы от железнодорожного вокзала. Это было крайне удобно: возвращалась в Москву я на поезде. В хостеле была кухня, я готовила еду для себя сама, но иногда ела и брала кофе в кафе. На еду и кофе я потратила около 2000 рублей. Транспортом не воспользовалась ни разу: в Мурманске почти везде можно дойти пешком.

Транспорт

В Мурманск я летела самолетом, в Москву возвращалась на поезде. Особой экономии в этом нет. Просто хотелось увидеть север и с воздуха, и с земли. Я путешествовала без багажа, только с рюкзаком в ручной клади.

Фото из личного архива

Билет на самолет стоил 3076 рублей, плюс 399 на аэроэкспресс до Домодедово. Билет на поезд — 3079 рублей. Поезд идет 1 день и 11 часов, поэтому пришлось закупиться едой и водой на 750 рублей.

Время

Гиды посоветовали прилетать минимум на трое суток. Солнечное сияние даже в сезон активности видно не каждый день. За трое суток должна была случиться хотя бы одна безоблачная ночь для наблюдения. Забегая вперед: мне повезло, и свою аврору я увидела в первую же ночь.

Люди ошибочно полагают, что полярное сияние — это светящаяся радиация в небе. Аврора возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра притягивает магнитное поле нашей планеты. Человеческий глаз воспринимает ионизированные частицы в атмосфере как волны зеленого, розового и фиолетового цветов.

Проще говоря, охотиться за северным сиянием необходимо в дни повышения солнечной и геомагнитной активности. Отслеживать ее помогают сайты, где в живом времени показывают изменение так называемого KP-индекса.

Я летала в Мурманск 28 ноября — 1 декабря. В те дни KP-индекс был 4-5, что переводится на человеческий как «высокая вероятность увидеть сияние». Конечно, есть шанс увидеть аврору и не в дни солнечной активности. Бывает, люди видят сияние и при «единице». Но лучше не рисковать.

Помощь

Самостоятельно охотиться за сиянием я не думала. Нужен гид, который хорошо знает область и регион. Я бронировала охоту на аврору в туристическом агентстве, которое занимается путешествиями по северу. В Мурманске работает множество замечательных мест, где вам все подскажут и расскажут. Даже в хостеле, где я жила, проводили экскурсии.

Фото из личного архива

Охота за сиянием — сложный процесс. Чтобы увидеть свечение, как на картинках, должно быть чистое безоблачное небо, повышенная солнечная активность и хорошая точка обзора. Гиды путешествуют с вами на машине и ищут подходящую точку за вас. У местных гидов много опыта, они отлично знают местность, и им можно доверять. Плюс я не вожу машину, а туристическое агентство берет транспорт на себя.

Фото из личного архива

За экскурсию я заплатила 5500 рублей. В нее входил групповой выезд в одну из трех ночей, транспорт (типа маршрутки), наблюдение за сиянием, профессиональное фото от гида, чай и печенье (вкусные), возврат домой. Бонус — рассказ от гида про север и Арктику.

Фото из личного архива

В другой день я дополнительно взяла экскурсию до Северного Ледовитого океана и села Териберка, это было еще 5300 рублей.

Фото из личного архива

Что касается личных впечатлений, то северное сияние было невероятным. К сожалению, мой старый телефон не смог заснять аврору во всем великолепии.

То, что обычно публикуют в интернете — фотографии, сделанные на длинной выдержке и с фонариком. Чаще всего аврора так не выглядит. Но для меня она была ровно такой, разве что менее контрастной. Гиды рассказали, что нам повезло: такого мощного сияния они сами давно не видели.

Итого

Транспорт: 7304 руб.

Жилье и еда: 3800 руб.

Экскурсия: 5500 руб.