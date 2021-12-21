Лучшие места Сибири для создания зимнего настроения

Не случайно, многие предпочитают путешествовать именно зимой. Даже несмотря на морозы. Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил подборку из пяти мест Новосибирской области, в которых можно незабываемо провести зимние выходные.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Мраморный карьер

TURIZM.RU

Заброшенный карьер находится недалеко от населенного пункта Искитим. С 1970-х годов тут добывали уникальный качественный мрамор 25 цветов и оттенков. Далеко его не вывозили, использовали на месте, при строительстве многих значимых объектов Новосибирска — например, в облицовке станций метро «Октябрьская» и «Красный проспект». Однако в девяностые годы из-за глубоких трещин, пронзивших месторождении и породу, работы прекратились.

Сегодня карьер представляет собой большой амфитеатр с метровыми ступенями, сквозь которые пробиваются деревья. Это очень красивое, уединенное и загадочное место, отсюда будто бы открывается портал в волшебные миры прошлого или будущего. Карьер идеально подходит для оригинальных фотосессий и уединенных прогулок.

Буготакские сопки

TURIZM.RU

Этот природный памятник в 80 километрах от Новосибирска представляет собой небольшие холмы, возвышающиеся над полями, лугами и перелесками. Уникальность Буготакских сопок в том, что их южные склоны практически голые — словно каменистая степь, а зато на северных участках растет настоящий лес. Благодаря таким особенностям ландшафта здесь зародился неповторимый животный и растительный мир.

Зимой склоны вовсю «эксплуатируются» местными жителями для катания на санках. Да что там санки! Некоторые опытные туристы ходят в этих краях в многодневные лыжные походы. Ну а те, кто добрался до вершин сопок, говорят, что оттуда открываются невероятной красоты виды.

Серафимовская церковь

TURIZM.RU

В народе эта уникальная церковь получила название «Сибирские Кижи», потому что она, как и знаменитые сооружения на одноименном острове в Онежском озере, построена без единого гвоздя. Кроме того, по словам местных жителей, это единственный полностью сохранившийся дореволюционный деревянный храм в регионе.

Многие отмечают, что в окружении нетронутых белоснежных сугробов церковь с алой крышей особенно красива. «Сибирские Кижи» находятся в селе Турнаево в 160 километрах от Новосибирска.

Озеро Чаны

TURIZM.RU

Самое крупное озеро Западной Сибири расположено в 370 километрах от столичного Новосибирска. Здесь все натуральное — первозданная природа, чистейший воздух, нетронутые ландшафты. 70 островов являются домом для уникальных представителей флоры и фауны.

Особенно популярны Чаны у любителей зимней рыбалки — туристы делятся в интернете фотографиями своего богатого улова и позитивными впечатлениями от общения с озером. Многие приезжают к водоему на целые выходные и останавливаются в расположенных на побережье многочисленных базах отдыха. Разумеется, мало кто может устоять и отказаться от бани и сауны — даже один сеанс способен сделать пребывание на озере еще насыщеннее, полезнее и приятнее.

Старые дебаркадеры

TURIZM.RU

В прошлом веке, когда процветало судоходство, дебаркадеры — платформы для посадки на водный транспорт — стояли на каждой пристани от Новосибирска до Колпашево. Однако сегодня эти сооружения находятся в полузаброшенном состоянии и не используются по назначению. Современные путешественники съезжаются к этим местам за необычными фотосессиями и уединенными прогулками.