Зачем ехать на термальные курорты?

Лучшими бальнеологическими курортами в России в этом году признаны Саки (Крым), Кисловодск (Ставропольский край), Соль-Илецк (Оренбургская область) и Горячий ключ (Краснодарский край). Если словосочетание “бальнеологический туризм” вызывает ассоциации с советскими санаториями и их чопорными посетителями, не спешите закрывать эту статью. “Рамблер” расскажет о плюсах отдыха на термальных курортах.

Поправить здоровье

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Бальнеотерапия, согласно мнению историков, зародилась еще до нашей эры. Лечебная вода образуется в недрах земли и содержит высокую концентрацию газов, солей и разных минеральных веществ. В первую очередь, от химического состава зависит ее применение. Воды делятся на питьевые и подходящие исключительно для наружного использования. Во-вторых, от того, какой водой славится источник, зависит и классификация курорта. В Кисловодск советуют приезжать тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, пищеварительных и лор-органов, гинекологических и урологические заболеваний. Подлечить суставы и мышцы, избавиться от кожных болезней можно в “Горячем ключе”.

Отдых круглый год

Плюс термальных курортов в том, что большинство из них работает вне зависимости от календарного сезона. Особый шик – поплавать в лечебном бассейне под открытым небом в окружении припорошенных снегом деревьев.

Не только воды

Отправляясь на бальнеотерапевтический курорт, стоит внимательно изучить выбранное направление. Например, Саки знаменит не только водами. Ученые кафедры биохимии Харьковского университета сравнили грязи Сакского озера и Мертвого моря. Оказалось, что содержание липидов, витаминов и аминокислот в грязях озера Саки в несколько раз превышает показатели израильской.

Обратите внимание, что сейчас чаще всего курорты могут предложить не только традиционные оздоровительные, но и косметические процедуры. Их качество может приятно удивить. Пройти спа-процедуру под контролем квалифицированного врача – дорогого стоит.

Озеро Саки в Крыму

Привычный туризм

Подпитав ресурсы, можно исследовать окрестности. Например, взять экскурсию и с гидом изучить каждый уголок курортного города. Посетить местный театр, сходить в музей. Если вы поклонник активного туризма, то советуем не терять возможность пройти километр-другой по тропе здоровья, отправиться в горы или на сплав по реке, увидеть местные водопады. Некоторые курорты расположены вблизи морского побережья. Если вам захочется разнообразить лечение водами, вы сможете отправиться к шуму волн и солнечным ваннам.

Фотоохота

Целебный отдых может принести не только ощущение гармонии и спокойствия. Если вместе с приливом сил вы почувствуете вдохновение, берите с собой камеру и пробуйте запечатлеть все то, что хотели бы оставить в памяти, уезжая домой.

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