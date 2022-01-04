Зачем ехать на термальные курорты?

Лучшими бальнеологическими курортами в России в этом году признаны Саки (Крым), Кисловодск (Ставропольский край), Соль-Илецк (Оренбургская область) и Горячий ключ (Краснодарский край). Если словосочетание “бальнеологический туризм” вызывает ассоциации с советскими санаториями и их чопорными посетителями, не спешите закрывать эту статью. “Рамблер” расскажет о плюсах отдыха на термальных курортах.
Бальнеотерапия, согласно мнению историков, зародилась еще до нашей эры. Лечебная вода образуется в недрах земли и содержит высокую концентрацию газов, солей и разных минеральных веществ. В первую очередь, от химического состава зависит ее применение. Воды делятся на питьевые и подходящие исключительно для наружного использования. Во-вторых, от того, какой водой славится источник, зависит и классификация курорта. В Кисловодск советуют приезжать тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, пищеварительных и лор-органов, гинекологических и урологические заболеваний. Подлечить суставы и мышцы, избавиться от кожных болезней можно в “Горячем ключе”.
Плюс термальных курортов в том, что большинство из них работает вне зависимости от календарного сезона. Особый шик – поплавать в лечебном бассейне под открытым небом в окружении припорошенных снегом деревьев.
Отправляясь на бальнеотерапевтический курорт, стоит внимательно изучить выбранное направление. Например, Саки знаменит не только водами. Ученые кафедры биохимии Харьковского университета сравнили грязи Сакского озера и Мертвого моря. Оказалось, что содержание липидов, витаминов и аминокислот в грязях озера Саки в несколько раз превышает показатели израильской.
Обратите внимание, что сейчас чаще всего курорты могут предложить не только традиционные оздоровительные, но и косметические процедуры. Их качество может приятно удивить. Пройти спа-процедуру под контролем квалифицированного врача – дорогого стоит.
Подпитав ресурсы, можно исследовать окрестности. Например, взять экскурсию и с гидом изучить каждый уголок курортного города. Посетить местный театр, сходить в музей. Если вы поклонник активного туризма, то советуем не терять возможность пройти километр-другой по тропе здоровья, отправиться в горы или на сплав по реке, увидеть местные водопады. Некоторые курорты расположены вблизи морского побережья. Если вам захочется разнообразить лечение водами, вы сможете отправиться к шуму волн и солнечным ваннам.
Целебный отдых может принести не только ощущение гармонии и спокойствия. Если вместе с приливом сил вы почувствуете вдохновение, берите с собой камеру и пробуйте запечатлеть все то, что хотели бы оставить в памяти, уезжая домой.
Возвращаясь после отдыха на термальном курорте, вам вряд ли захочется скупать магнитики в качестве гостинцев. Вместо них можно привезти лечебную косметику местного производства, купленную в проверенных местах.