Куда можно поехать на праздники за 30 тысяч рублей

Лежать с тарелкой вчерашнего оливье и смотреть сериалы – звучит как идеальный план на ближайшие 10 дней отдыха. В новогодние праздники чувство лени растет в геометрической прогрессии, а желание шевелиться опускается до нуля. И это вполне ожидаемо, учитывая, что за декабрь добрая половина всех трудящихся растеряла все свои последние силы и нервные клетки.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Но мы все-таки предлагаем тебе зарядиться энергией и отправиться в небольшое послепраздничное путешествие по стране. Да, согласны, поездки в первых числах января – это не только прекрасно, но еще и очень дорого. Но мы смогли найти пять бюджетных вариантов.

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P.S. Мы рассчитывали стоимость билетов из Москвы на числа: 3.01–06.01. Проживание также указано за три ночи.

Выборг

Выборг – наш маленький кусочек Скандинавии, которыйименно зимой становится по-настоящему волшебным. Атмосфера Средневековья,мощеные улочки и европейская архитектура – именно за этим туристы едут внебольшой город в Ленобласти. При желании город можно посмотреть за день.Кстати, если соберешься в Выборг, обязательно попробуй местный фирменныйкрендель.

Билеты: от 6000 рублей на самолете до Петербурга; от 300 рублей на электричке до Выборга

Проживание: от 5000 рублей в хостеле на двоих; от 15 000 рублей за номер на двоих

Териберка

В 2014 году пейзажи Териберки появились в фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева, а в 2015-м журнал National Geographic включил его в топ-20 лучших мест для путешествий. Туда стоит поехать для того, чтобы посмотреть на северное сияние, его как раз можно застать с начала декабря до середины января.

Билеты: от 12 000 рублей на самолете до Мурманска; от 1000 рублей на автобусе от Мурманска до Териберки

Проживание: от 17 000 рублей за апартаменты на двоих

Карелия

Несколько дней в Карелии – путешествие в настоящуюзимнюю сказку. Поездки на собачьих упряжках и снегоходах, прогулки на лыжах поживописным маршрутам, и это мы только начали перечислять все прелестиреспублики. А еще пометка must visit достается парку «Рускеала», основакоторого – мраморный карьер. Сейчас эту территорию превратили в горныйпарк с подземными тоннелями и прогулочными тропами. А зимней ночью местопревращается в настоящую сказку – здесь включают подсветку, котораяосвещает замерзшее озеро.

Билеты: от 10 000 рублей до Петрозаводска; от 70 рублей на автобусе до города

Проживание: от 12 000 рублей за номер в трехзвездочном отеле

Калининград

Невероятно живописное место: с одной стороны море, сдругой – залив. Если ты думаешь, что зимой на Куршской косе делать нечего,то ошибаешься! Зимнее Балтийское море, но нашему скромному мнению, ещепрекраснее летнего. И людей, к слову, в зимний сезон там намного меньше.Поэтому единение с природой гарантировано.

Билеты: от 14 000 рублей на самолете до Калининграда; от 130 рублей на автобусе до Куршской косы

Проживание: от 12 000 рублей за номер в отеле

Плёс

В этом маленьком городе с населением в 2000 человек жил иработал художник Исаак Левитан. Природа Плёса вдохновила его на создание многихкартин. В северный уголок Ивановской области туристы едут именно заисторической атмосферой. А зимой туда стоит поехать как минимум для того, чтобыполюбоваться видом с набережной на заснеженную реку, прогуляться по атмосфернымулочкам и заглянуть в музей Левитана.

Билеты: от 7000 рублей на поезде до Иваново; от 200 рублей на автобусе до Плёса