3 места, где встретить Новый год дважды за ночь

Путешествовать во времени можно и без волшебства: спасибо за это одиннадцати часовым поясам России. Раньше всего встречают Новый год на Камчатке, а спустя почти половину суток куранты бьют полночь в Калининграде. Есть ли на карте страны точки, которые можно пересечь на машине меньше, чем за час, и встретить Новый год снова? Есть! «Рамблер» собрал три пары таких мест.

Чтобы отпраздновать дважды, необходимо двигаться с востока на запад. Выдвигаться необходимо не из областных центров, а из городов и деревень на границы регионов.

Село Кошки (Самарская область) — Село Новая Малыкла (Ульяновская область)

Ульяновская область живет по московскому времени (UTC +3), а Самарская — по московскому плюс час (UTC +4). Соответственно, можно встретить Новый год в селе с забавным именем на севере Самарской области, а затем на машине доехать до Ульяновской. Расстояние между селами — 70 км, время в пути — 50 минут.

Село Еланка (Новосибирская область) — Село Рязанка (Омская область)

Между селами с почти рифмующимися названиями всего 14,5 км. План: отпраздновать Новый год в Новосибирской области (UTC +7), а затем за 16 минут доехать до Омской (UTC +6). Даже будет время заскочить в магазин и купить еще хлопушек!

Город Облучье (Еврейская автономная область) — Село Ядрино (Амурская область)