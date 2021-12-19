100 тысяч за ночь: что предлагают курорты Кубани на Новый год

Новогодняя ночь уже близко. Вся Россия готовится к празднику заранее, а некоторые стараются провести каникулы на отечественных курортах. Правда иногда цена такого отдыха оказывается удивительной. О том, что предлагают курорты Краснодарского края на Новый год, в материале "Рамблера".

Фото: Booking.com Booking.com

Один из популярных курортов, заснеженная Красная Поляна, манит к себе туристов со всей страны. Зимой здесь особенно красиво. Апартаменты с одной спальней и одной ванной комнатой предлагаются за почти 100 тысяч рублей в сутки.

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«Было великолепно просыпаться с видом на горы, лежать в ванной ночью, с открытыми окнами, когда за окном был дождь...тебе тепло и прохладно, слышна ночная жизнь леса... ни с чем несравнимые ощущения», — такой отзыв об апартаментах оставили туристы.

Главное достоинство номера за 100 тысяч в сутки — вид на заснеженные вершины из окна.

В центре Сочи сдаются роскошно обустроенные частные апартаменты, в которых новогодняя ночь обойдется в 96 тысяч рублей.

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"Апартаменты «Версаль Частные апартаменты» расположены в Сочи, в 3,7 км от Агурских водопадов и в 4 км от Сочинского цирка. Гости могут воспользоваться полностью оборудованной кухней.

В распоряжении гостей 2 спальни и балкон. Апартаменты оснащены кондиционером. На территории обустроена собственная бесплатная парковка.

Летний театр находится в 4,3 км от апартаментов «Версаль Частные апартаменты», а Зимний театр — в 5 км." — говорится в объявлении.

Одна из спален. Booking.com

Отзывов на эти апартаменты пока нет.

Еще один "стотысячный" номер предлагается на Крурортном проспекте в Сочи.

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"Апартаменты «Актёр Гелакси студия-люкс» с садом расположены в Сочи, в 3,8 км от Агурских водопадов и Сочинского государственного цирка. К услугам гостей кондиционер. На территории апартаментов рядом с пляжем работает ресторан, бар и сезонный открытый бассейн.

Апартаменты оснащены телевизором с плоским экраном и стиральной машиной. В распоряжении гостей 1 спальня, 1 ванная комната с ванной и оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником.", — говорится в объявлении.

На эти апартаменты за 99,5 тысяч рублей в новогоднюю ночь уже есть отзывы:

"Отличное место! Отдыхали всего несколько дней, очень понравилось! Есть все необходимое, вплоть до мелочей: посуда, гигиенические наборы, халаты, тапочки и другое. Отдельный респект хозяину за стиральную машину с сушкой! В условиях повышенной влажности это очень спасает!".