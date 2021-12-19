Сколько сегодня стоят поездки Лукашина из «Иронии судьбы»

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» вышел на телеэкранах 1 января 1976 года. Просмотр мелодраматической комедии стал доброй новогодней традицией во многих советских, а затем и российских семьях. Конечно, времена поменялись: Ленинград теперь Санкт-Петербург, по Неве на машине не поездишь, а для связи с любимыми можно использовать мобильный телефон, а не заказывать звонок. Изменились и цены на билеты и такси. Сколько бы стоила поездка Жени Лукашина туда-обратно в современном мире?

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Самому герою едва пришлось платить за путешествие. Билеты в Ленинград «достались» от Павла, а деньги на поездку обратно дала Надя. Но ради чистоты эксперимента подсчитаем, сколько денег потратилось всего за этот долгий день.

Видео дня

Все поездки Жени Лукашина

Москва — Ленинград (самолетом)

(самолетом) аэропорт Ленинграда — 3-я улица Строителей (такси)

(такси) Ленинград — Москва (поезд, билет выброшен из окна)

(поезд, билет выброшен из окна) Ленинград — Москва (самолет)

Ищем билеты на агрегаторах авиабилетов: первые две поездки — на 31 декабря, вторые — на 1 января.

Итак, на декабрь 2021 цены на билеты таковы.

Рейс Москва — Санкт-Петербург. Средняя цена — 4173 руб. (минимум —3548 руб., максимум — 4799 руб.). Забавный киноляп: по сюжету герой вылетает из Домодедово, хотя тогда самолеты в Ленинград вылетали только из Внуково.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Такси от аэропорта Санкт-Петербурга до 3-ей улицы Строителей. Такой улицы, несмотря на правдоподобность названия, в городе нет. Зато есть улицы с похожим. Такси до проспекта Строителей в районе Кудрово в районе 22:00 вечера стоит 635 руб., до улицы Строителей в Колпино — 738 руб.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Поезд Санкт-Петербург — Москва. Билет на утренний рейс, как задумывала Надя, стоит от 1099 рублей в плацкарте. Жаль, что Лукашин выбросил такое дешевое предложение с балкона.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Рейс Санкт-Петербург — Москва. Сам Лукашин заплатил за возвращение домой рекордно низкие 2049 рублей. Утренние билеты 1 января — самые дешевые, и герою, который не имел денег при себе, повезло.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»