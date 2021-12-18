Село Бехово: где находится лучшая деревня России

На конкурсе Best Tourism Villages Всемирной туристской организации ООН село Бёхово Тульской области назвали одной из лучших туристических деревень. Население Бехово — 58 человек.

В конкурсе приняли участие 75 стран мира, от каждой страны — не более чем три кандидата. Из 174 заявок Всемирная туристская организация ООН выбрала 44 лучших.

«Это новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. Unwto будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их», — комментирует глава Ростуризма Зарина Догузова.

Международные судьи признали село Бехово лучшей деревней постсоветского пространства. Жюри оценивало культурные и природные ресурсы и их сохранение, экономическую, экологическую и социальную устойчивость, потенциал для туризма, приоритизация туризма, инфраструктура и безопасность.

«Бехово расположено на высоком берегу реки Оки, одной из крупнейших рек России. Пейзаж русской деревни сам по себе является культурным феноменом. Поселок является частью тенденции развития экотуризма и эко-сельского хозяйства в Тульской области», — написано на сайте конкурса.

Другие претенденты от России — село Вятское (Ярославская область), поселок Висим (Свердловская область), однако они не попали в шорт-лист.

Как добраться

На автомобиле: 2 часа по Симферопольскому шоссе (трасса М2). На электричке: в Тульском направлении, остановка — станция Тарусская

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