Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
33 минуты назад

Село Бехово: где находится лучшая деревня России

На конкурсе Best Tourism Villages Всемирной туристской организации ООН село Бёхово Тульской области назвали одной из лучших туристических деревень. Население Бехово — 58 человек.

Село Бехово: где находится лучшая деревня России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В конкурсе приняли участие 75 стран мира, от каждой страны — не более чем три кандидата. Из 174 заявок Всемирная туристская организация ООН выбрала 44 лучших.

«Это новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. Unwto будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их», — комментирует глава Ростуризма Зарина Догузова.

Международные судьи признали село Бехово лучшей деревней постсоветского пространства. Жюри оценивало культурные и природные ресурсы и их сохранение, экономическую, экологическую и социальную устойчивость, потенциал для туризма, приоритизация туризма, инфраструктура и безопасность.

«Бехово расположено на высоком берегу реки Оки, одной из крупнейших рек России. Пейзаж русской деревни сам по себе является культурным феноменом. Поселок является частью тенденции развития экотуризма и эко-сельского хозяйства в Тульской области», — написано на сайте конкурса.

Другие претенденты от России — село Вятское (Ярославская область), поселок Висим (Свердловская область), однако они не попали в шорт-лист.

Как добраться

На автомобиле: 2 часа по Симферопольскому шоссе (трасса М2). На электричке: в Тульском направлении, остановка — станция Тарусская

Достопримечательности

  • Церковь Троицы Живоначальной
  • Музей-заповедник Поленово
  • Беховское кладбище
  • Смотровая точка на Оку
  • Святой источник на месте явления иконы Казанской Божьей Матери
Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители