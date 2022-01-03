Как попасть в Петербург Достоевского: мини-гид

Достоевский провел в Петербурге почти половину своей жизни – 28 лет. И как у любого горожанина, у него были свои знаковые “местечки”. Если вы находитесь в Петербурге, являетесь фанатом Достоевского и любите пешие прогулки – заглядывайте в гид “Рамблера”.

Фото: Инженерный замок Инженерный замок

Инженерный замок

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Достоевский родился в Москве. Подростком его вместе с братом отправили в Петербург для поступления в Главное инженерное училище. Оно находилось в центре города, в Михайловском замке (сейчас в его стенах расположился филиал Русского музея). Когда Достоевский учился в Инженерном, среди студентов ходили слухи о призраке императора, который якобы бродит ночами в гулких коридорах.

А что же Федор Михайлович? Учеба по специальности была для него каторгой. Он увлекался литературой и мечтал написать знаменитый на весь мир роман, но против воли отца пойти не смог – тот считал, что писательством на жизнь не заработаешь.

Петропавловская крепость и дорога к Семеновскому плацу

За участие в тайном кружке «петрашевцев» Федора Михайловича арестовали в апреле 1849 года. Восемь месяцев писатель провел в одиночной камере Петропавловской крепости (№9 и 7) секретного дома Алексеевского равелина. Декабрьским утром по Литейному, Владимирскому и Загородному проспектам осужденный “революционер” отправился в последний, как он тогда считал, путь - на Семеновский плац.

Теперь там разбит сад Театра юных зрителей и вымощена Пионерская площадь. На том самом месте, где больше 100 лет назад чуть не казнили человека, который своими книгами прославился на весь мир.

Дом со шпилем— гостиница “Пале-де-Кристаль” (ул. Садовая 55-57)

Wolfgang Moroder/CC BY-SA 3.0

Кстати о книгах. Среди предложений турфирм чаще всего вы можете найти так называемые “литературные маршруты” – по местам, описанным в романах и повестях. Достоевского эта мода тоже коснулась. Вы без труда найдете, как пройти к дому, где мог жить Родион Раскольников или Соня Мармеладова. Но о красивом здании со шпилем на углу улицы Садовой и Вознесенского проспекта в путеводителях пишут не так часто. А зря. В романе “Преступление и наказание” он обозначается как “Хрустальный дом”. Именно сюда писатель любил приходить в свободное время – почитать криминальные газетные сводки. Кстати в один из своих визитов Федор Михайлович вычитал историю об убийстве старухи (произошедшее в Москве).

В “Хрустальном доме” по роману проходили встречи Раскольникова с Мармеладовым и Свидригайловым.

Ресторан русской кухни

Федор Михайлович обожал русскую кухню – солянку, щи, кулебяку, расстегаи. Анна Григорьевна Сниткина, вторая жена Достоевского, вспоминала:

“Муж любил русскую кухню и нарочно заказывал для меня, петербургской жительницы, местные блюда, вроде московской селянки, расстегаев, подовых пирожков, и притворно ужасался моему молодому аппетиту”.

Еще Достоевский любил хороший кофе и очень крепкий чай. Обязательно со сладостями! В Петербурге на Владимирском проспекте есть ресторан, названный в честь писателя, где подают блюда, воссозданные по старинным рецептам. Если вы проголодались, советуем устроить гастрономическую паузу.

Александро-Невская лавра