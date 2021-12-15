Почему иностранцы охотятся за русскими подстаканниками

Сладкий чай, железный подстаканник, дребезжащая ложка, тихое «тыдых-тыдых» колес — вещи, которые поднимут настроение даже самому грустному пассажиру поезда. Приспособление для чаепития распространю в странах СНГ, где ходили советские поезда. Железные подстаканники обожают в России: прибор можно купить в любом поезде как сувенир или взять в аренду на время путешествия.

Иностранцы предпочитают поездам самолеты, да и поездки по стране в поезде занимают несколько часов, а не суток. Можно обойтись и без чая. Поэтому для американцев и европейцев подстаканники — что-то роскошное, непривычное и оттого желанное.

Видео дня

Прибор для чаепития так и называют — podstakannik. Его пытаются купить в интернете или сделать самостоятельно, другие ищут в секонд-хендах.

На форуме Reddit есть несколько тем с ответами, где купить подстаканник.

@leadchipmunk: «Вчера надо было убить время, и я зашел в комиссионный магазин и нашел этот podstakannik (стеклянный и металлический держатель для стакана) и посеребренный горшок <...> К сожалению, у них был только один подстаканник, и поиски на eBay и Etsy ничего не нашли. Кто-нибудь знает, где такой найти?», — пишет пользователь на форуме Reddit.

На Amazon (американский интернет гипермаркет) и Etsy (сайт для продажи собственных товаров и хенд-мейда) подстаканники все же находятся. Называются они в стиле AliExpress — «Герб СССР Подстаканник для чая Подстаканник советский дизайн». Рейтинг — 5 из 5 звезд.

Цена доступного для доставки в Россию подстаканника — $26.99 + $16.95 за доставку. Это 2000 и 1260 рублей по нынешнему курсу соответственно. Есть и люксовые варианты: подстаканник с позолотой и гербом России за $99 (7350 рублей), не считая доставки.

amazon.com

На Etsy выбор побольше, цены чуть повыше — от $30 за изделие (2200 рублей). Для сравнения, в российском поезде подстаканник будет стоить от 500 до 1500 рублей. В продаже — изделия из мельхиора, латуни, меди, серебра, железа и алюминия.

etsy.com

Самый популярный продавец на обоих сайтах — завод в городе Кольчугино Владимирской области. Это самое крупное производство подстаканников в России, которое работает с XIX века.

В комментариях отмечают удобство, красоту изделия и его способность вызвать ностальгию по временам, в которые даже не жил.

«Я очень доволен своими новыми подстаканниками, они очень прочные и приятные на ощупь. Отделка отличная, и они явно были сделаны с гордостью и мастерством», «Этот держатель не только выполняет свою функцию, но и настолько красиво оформлен, что становится произведением искусства. Владеть им одно удовольствие». «Моя ностальгия удовлетворена, когда я пью чай и использую этот потрясающий подстаканник с гербом СССР», — отзывы с Amazon и Etsy.

Иностранцы, путешествовавшие по России, с удовольствием и теплом вспоминают, как они использовали прибор.

@brutik:«Когда я рос, их использовали обычно не дома, а в правительственных поездах для подачи чая. Чай из этих чашек был моей любимой частью полуторадневного путешествия на поезде, навещая бабушку и дедушку каждое лето».

@ForestBanya: «Некоторое время я жил в Средней Азии и однажды сел на 48-часовой поезд из Уфы обратно в Казахстан. Лучшей частью путешествия была аренда (!) одной из этих чашек, наполнение ее горячей водой у коммунального самовара (могу поклясться, что ее растапливал уголь, но возможно, память что-то приукрасила) и разговоры с моими новыми друзьями в купе, глядя в окно на сельскую местность».

@SiranPu: «Я помню их из поезда, когда ехал на трехдневную поездку из Советского союза в Чехословакию через Польшу :-)».