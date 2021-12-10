«Это опасно?»: советы американцев перед поездкой в ​​Россию

Перед поездкой в Европу или Америку мы изучаем отзывы на форумах, гадая, как же за границей к русскоговорящим. А что советуют друг другу иностранцы перед поездкой в Россию? «Рамблер» собрал лучшие советы из трех туристических обсуждений форума Reddit.
Американцы и европейцы утверждают, что Москва и Санкт-Петербург — места, которые необходимо посетить минимум раз в жизни. Более опытные путешественники рекомендуют съездить на Байкал или прокатиться по Золотому кольцу.
@cloudprince: «Местные жители фантастические, и, как другие говорили, общественный транспорт мирового класса на том же уровне, что и в Лондоне, Токио, Берлине или где-либо еще (как и следовало ожидать). Все такие дружелюбные <...> Также очень рекомендую Казань. Такой красивый и очень непохожий на Москву и Санкт-Петербург. Удивительная архитектура и еда. Там отличный климат и очень привлекательные и веселые люди».
@nachocar91: «Москва и Санкт-Петербург — это то, что вам НЕОБХОДИМО увидеть. Казань и Екатеринбург тоже очень хороши, но нужно иметь немного свободного времени. Иркутск — еще один прекрасный город, и он может быть воротами в другие города на Байкале, но это очень далеко».
@fearlesstravels: «Мне очень понравились Иркутск и остров Ольхон. Улан-Удэ не так уж далеко и довольно интересен своей буддийской культурой. Под Москвой есть еще Золотое кольцо красивых деревень — я останавливался в Суздале на две ночи и мне очень понравилось».
Все приезжие отмечают, что ради эксперимента пробуют блины и пельмени (конечно же ). Также хвалят икру, водку и сырники, которые по привычке называют чизкейками. Но на постоянно основе туристы ходят в рестораны с национальными кухнями бывших республик СССР.
@longlivetheking100: «Русская еда в целом такая пресная, как вы слышали. Лучшая еда — в узбекских и грузинских ресторанах, которые есть в каждом городе».
@eastindywalrus: «Несмотря на пельмени и многие другие русские блюда, я по-прежнему с нетерпением жду разнообразных блюд каждый раз, когда возвращаюсь назад. Я разделяю мнение o грузинской кухне — в частности, она великолепна в Санкт-Петербурге. Два слова: хачапури, аджарули».
Все в один голос твердят: в России в целом безопасно, особенно в мегаполисах. Метро, улицы, магазины — везде путешественникам помогали, а местные не создавали проблем.
@longlivetheking100: «С геополитической точки зрения Россия на 100% безопасна для американцев. Мы не встретили ни одного случая антиамериканских настроений на местах, и в целом все было наоборот. Десятки русских, которых мы встретили, были милостивыми, любопытными и гостеприимными. Не позволяйте этим [стереотипам] сдерживать вас».
@flyfish415: «Многие американцы едут в Россию. Я сам был там четыре раза. В Москве чувствую себя намного безопаснее, чем в моем городе в США. Кажется, [тут] всегда есть люди на улице».
Но есть небольшая «звездочка»: в России безопасно, если тебя можно принять за русского мужчину. Женщинам, людям не славянской внешности и другим меньшинствам, согласно отзывам, значительно трудней.
@eastindywalrus: «Среди стран Западной Европы, это определенно самая сложная для тех, кто не говорит на местном языке. Важный дисклеймер: я высокий белый гетеросексуальный мужчина. Большинство русских, с которыми я разговаривал, не осознавали, что я не русский, пока я не открыл рот. ЛГБТ-путешественники и небелые путешественники захотят быть более осторожными. Я думаю, что для женщин-путешественников, не входящих в эти категории (например, белых женщин), Москва или Санкт-Петербург могут быть не так уж и плохи. Но учтите, что отношение к сексуальным домогательствам в России не совсем такое, как в других частях мира».
@Pandonia42: «Привет, эмигрантка из США, которая жила в России два года назад... Я была в Москве и почти не столкнулась с этими проблемами. Меня не грабили, я не подвергалась террористическим актам. В Москве в районе метрополитена чувствовала себя в большей безопасности, чем ч многих городах США. Россия — не самая дружелюбная страна, и здесь мало англоговорящих, поэтому большинство незнакомцев не расспрашивать, откуда вы. Я связывалась с посольством, и они просто предостерегали от карманных воров и громко и пьяно говорить в метро о политике. На самом деле худшее, что происходило, — это случайный грубый продавец, если он знал, что вы из Америки, и чрезмерно агрессивные парни в барах».