«Это опасно?»: советы американцев перед поездкой в ​​Россию

@Pandonia42: «Привет, эмигрантка из США, которая жила в России два года назад... Я была в Москве и почти не столкнулась с этими проблемами. Меня не грабили, я не подвергалась террористическим актам. В Москве в районе метрополитена чувствовала себя в большей безопасности, чем ч многих городах США. Россия — не самая дружелюбная страна, и здесь мало англоговорящих, поэтому большинство незнакомцев не расспрашивать, откуда вы. Я связывалась с посольством, и они просто предостерегали от карманных воров и громко и пьяно говорить в метро о политике. На самом деле худшее, что происходило, — это случайный грубый продавец, если он знал, что вы из Америки, и чрезмерно агрессивные парни в барах».