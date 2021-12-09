В Сочи продают "развалину на курьих ножках" за 2 миллиона

Цены на недвижимость в Сочи зачастую становятся предметом обсуждения в Сети. На этот раз россиян поразило объявление о продаже "дачи" площадью 20 квадратных метров на небольшом участке (одна сотка) "Рамблер" разбирался, почему объявление наделало много шума.

Фото: Avito Avito

Оказалось, за два миллиона рублей продается буквально домик на дереве:

"Документов нет, дружелюбные соседи, вид из окна: горы, пшеничное поле, гипер "Магнит", самолеты", — гласит объявление.

Avito

Стоимость объекта ранее составляла 125 тыс. рублей, но позже повысилась до двух миллионов.

"Добротный, крепкий дом-лоджия. Убежище для настоящих мужиков. Опоры: металл, брус. Стены: доски. Крыша: металл...

На крыше посадочное место для вертолета и чилла", — иронизирует автор.

Avito

Кроме того, по словам продавца, внизу есть хорошее место для мангала и вечеринок, а в домике оборудовано одно спальное место и проведено электричество.

В качестве достоинств объекта указано то, что мусор можно выбрасывать из окна.

Avito

Туристы и местные жители не смогли оставить объявление без внимания:

"В Сочи все владельцы недвижимости давно связь с реальностью потеряли, при этом годами продать не могут но стоят на своем";

"Развалина на курьих ножках, но зато в Сочи, в центре Адлера...";

"Там сотка 2,5 миллиона стоит. Так что неудивительно...";

"Как-то очень дёшево для Сочи";