Жители Северного Кавказа — о туристах и стереотипах о регионе

На протяжении последних десятилетий мнение о том, что Северный Кавказ — направление для путешествий небезопасное, неслучайно крепло в умах туристов. Война и теракты после распада СССР, представления о темпераменте и строгих традициях жителей Кавказа негативно сказались на репутации региона. В действительности все семь республик могут похвастаться не только уникальными памятниками природы и культуры, но и радушием и гостеприимством местных жителей.

Фото: Елена Афонина / ТАСС Елена Афонина / ТАСС

Корреспондентка «Ленты.ру» отправилась в Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан, чтобы выяснить, почему, вопреки распространенным стереотипам, путешествовать в этих краях давно уже безопасно.

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«Гостей здесь берегут как зеницу ока»

После распада Советского Союза Северный Кавказ считался наиболее нестабильным регионом России. Частые сообщения о преступлениях и происшествиях на территории входящих в него республик наводили ужас на жителей всей страны. Кровавым отпечатком отложились события, развернувшиеся 11 декабря 1994 года, когда Федеральные войска вошли в Чечню. Боевые действия длились более полутора лет и искалечили десятки тысяч жизней.

После войны регион пережил череду крупных катастроф. В их числе — трагедия захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года, в результате которой погибло более 350 человек, и террористический взрыв в маршрутном такси во Владикавказе в 2008-м, унесший жизни 12 пассажиров. Годом позднее 25 мирных жителей погибли при взрыве в Назрани в Ингушетии. В 2011 году уровень безопасности снизился и в Дагестане: в январе был подорван автомобиль у кафе в Махачкале, а в августе по меньшей мере 15 человек получили ранения в результате трех взрывов в супермаркете.

Постепенно ситуация начала меняться: города восстанавливались и оправлялись после тяжелых событий, наступило мирное время. Медленно, но верно республики возвращали себе коэффициент доверия как местных жителей, так и туристов. Летом 2020 года глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил об окончательной ликвидации организованного бандподполья на Кавказе. В развитие региона вкладывались сотни миллионов рублей. На фоне пандемии коронавируса и невозможности выехать за границу в республиках увеличились туристические потоки.

Регионы Северного Кавказа привлекают не только россиян, но и иностранцев. Одних притягивает богатый выбор санаториев и горнолыжных курортов, другие приезжают полюбоваться самобытной культурой и нетронутой природой, третьи отправляются в гастрономическое путешествие и изучают традиционную кухню, а четвертые находят самые фотогеничные локации для соцсетей. Какую бы цель ли преследовали туристы, они сходятся во мнении: гостей здесь встречают с распростертыми объятиями и берегут как зеницу ока

«Все гуляют без опаски»

Алина, 31 год, жительница Владикавказа, экскурсионный гид

Конечно, у многих в голове изначально сидит стереотип: молодых туристов часто спрашивают, как они вообще решились поехать в Осетию. На самом деле тут тихо и безопасно — даже, вероятно, в большей степени, чем в крупных городах России. Немаловажную роль в этом играет гостеприимство кавказских народов.

Происшествие может случиться где угодно, но из всех республик Северного Кавказа Осетия наиболее лояльна к коротким юбкам, открытым животам и шортам. Периодически у нас поднимаются вопросы о ношении шорт в горной местности, потому что там много святых сооружений, но это уже про этикет и уважение.

Айсель Эюбова

Гостиница «Империал» — памятник архитектуры XIX века

Если говорить о серьезных преступлениях, здесь это большая редкость. В теплое время года на улицах и в парках бывает очень много людей с детьми, колясками, пожилыми родителями — все гуляют без опаски. Тут точно нет заказных убийств и перестрелок, как это было раньше, в 1990-е годы.

Исследовать Осетию приезжают молодые девушки, некоторые из них — в одиночестве и без всяких предубеждений. Есть даже примеры, когда после посещения Владикавказа некоторые оставались здесь навсегда. Им понравились условия жизни, люди, близость к природе.

Раньше все приезжали сюда ради гор, а столицу Республики Северная Осетия — Алания незаслуженно оставляли без внимания. На самом же деле Владикавказ — удивительный город с живописными видами, которые гармонично сочетаются с историческими постройками конца XIX — начала XX веков. Но в первую очередь его украшают люди — открытые, доброжелательные, готовые прийти на помощь.

Айсель Эюбова

Памятник Пушкину изображает поэта во время прогулки по Владикавказу на бричке, запряженной волами

Важно, что тут сочетаются уважение к прошлому и прогрессивный взгляд в будущее. Например, Центр промыслов и Национальный музей рассказывают о том, как в современных условиях сохранить и передать историю новым поколениям.

Мы отличаемся от других республик: наши жители придерживаются своих традиций, но не навязывают их другим. Например, когда женщины входят в мечеть, им не нужно полностью облачаться в закрытую одежду. Местные понимают, что это туристы и они не намерены принимать мусульманскую веру.

«Даже брат перед братом без рубашки не покажется»

Фатима, 40 лет, жительница Карабулака, актриса и режиссер драматического театра

В Ингушетии вообще ни в одном магазине не продают алкоголь и мало где можно купить сигареты. На моей памяти были моменты, когда на наши международные театральные фестивали приезжали русские гости из крупных городов, которых в первую очередь везли в горы. Там им накрывали шикарные столы с национальными блюдами, но выпивки на столе не было. «Ну, что, кушать будем?» — спрашивали они с намеком на подачу алкоголя. Для гостей отсутствие спиртного кажется чем-то ненормальным. Теперь организаторы таких мероприятий закупают для них спиртное во Владикавказе.

Как-то раз ко мне приехала супружеская пара, оба режиссеры. Ира сразу уточнила у меня по поводу одежды, предположив, что ей следует полностью закрыть тело во время прогулки по Магасу. Я ответила, что она спокойно может надеть брюки и тунику. Естественно, оголять живот и ходить в майках нежелательно — здесь так просто не принято. Часто местные сами предупреждают гостей об этом, однако не потому, что на них нападут из-за одежды, а лишь для того, чтобы не портить общую картину города. Тебе же неприятно, когда ты идешь по улице и ловишь на себе кучу любопытных взглядов?

Айсель Эюбова

Средневековый город Эгикхал в горной Ингушетии

В Ингушетии просто непозволительно носить сандалии на босую ногу и шорты, это распространяется и на мужчин, и на женщин. У нас не увидишь взрослых в спортивных или домашних костюмах — мужчины всегда носят брюки. А еще у нас не принято, как бы колхозно это ни звучало, носить сандалии без носков: оголенные стопы являются неуважением по отношению к старшим.

Когда местные видят приезжих, то относятся к ним с большим трепетом. Конкретно в Магасе, где популярны многоквартирные дома, можно спокойно выйти на прогулку ближе к полуночи. В Ингушетии женская часть населения возвращается домой раньше, потому что нужно заботиться о детях и вести бытовые дела. Женщинам из частного сектора вечером идти особо некуда — они возвращаются уже ближе к шести часам.

У ингушей и по сей день существует кровная месть, поэтому преступности у нас практически нет. Чтобы не воевать семьями, мы избегаем конфликтных ситуаций. Приезжих будут оберегать так же, как своих.

Если в Ингушетии тебе негде переночевать, а в кармане нет денег, ты можешь постучать в любую дверь. Тебя тут же примут, накормят и уложат спать. Люди тут никогда не думают о том, какое зло может принести человек. Не зря в домах всех ингушей есть специальная гостевая комната.

Я знаю многих девочек, которых пугали рассказами о Кавказе, а они приезжали и видели совершенно другой мир. Мне и самой раньше казалось, что ингуши, которые живут в горах, сильно от нас отличаются. Но когда начинаешь с ними общаться, неожиданно слышишь чистую речь, без акцента! А по образу их мышления понимаешь, что люди гораздо современнее и образованнее тебя.

Я поняла для себя, что неважно, где ты живешь — в горах, на равнине, в городе, — время двигает людей вперед, и в этом плане мы не отстаем ни от одной кавказской республики. При этом местные законы и традиции остались такими же консервативными: даже брат перед братом без рубашки не покажется. Мы не забываем, кто мы такие.

Айсель Эюбова

В Ингушетии живут люди разных национальностей. А те, кто приезжают сюда, не подозревая о наличии строгого менталитета, настолько проникаются им, что начинают поневоле подстраиваться из уважения к нашим старикам. Это даже дома четко проявляется: пока не покушают старики, никто из молодых и близко не подойдет к столу. Женщины садятся самыми последними, и их это никак не ущемляет.

Есть еще такое правило: зять до конца своих дней не имеет права попадается на глаза теще. Даже если она приезжает в гости, зять будет сидеть в комнате до тех пор, пока она не уедет. Мы столько смеялись, когда приезжие, особенно мужчины, говорили, что это закон мечты. У нас очень много подобных тонкостей, но, честно говоря, я их обожаю, потому что они нас объединяют. Пока мы чтим традиции, каждый находится на своем месте.

«Город, который восстал из пепла»

Амина, 41 год, жительница Грозного, экскурсионный гид

Бывает так, что в Грозный приезжают туристы, в поведении которых чувствуется напряжение. Кто-то в процессе прогулки подходил ко мне и признавался, что не оповещал близких о своей поездке, чтобы уберечь их от переживаний. Мне было очень странно наблюдать за тем, как они сбрасывали звонки родственников! Но спустя несколько месяцев эти же туристы возвращались в Грозный уже с семьями.

То, что на территории Чеченской Республики в 90-х годах велись военные действия, все-таки повлияло на мнение общества. Гости столицы всегда обращают внимание на большое количество военных в городе. Нам это уже в глаза не бросается, но лично я рада, что они есть: в случае чего солдат окажется в нужное время в нужном месте и поможет разрешить проблему. Я знаю, что всегда могу к ним обратиться.

Айсель Эюбова

Мечеть «Гордость мусульман» в Шали

Иногда я машинально где-то оставляла сумку, чтобы она не мешала мне фотографировать, и уходила на достаточно дальнее расстояние. Внезапно вспоминая о забытых вещах, я задумывалась: когда вернусь, будет ли моя сумка по-прежнему на месте? Не поверите, но каждый раз была на месте. За последние четыре года я не слышала ни одной новости о краже, угоне машины или чем-то подобном. Местные живут по канонам религии и боятся осуждения родных, поэтому осознают норму дозволенного.

Благодаря религиозным ценностям и крепким родственным связям в Чечне нет детских домов.

Грозный — город, который действительно восстал из пепла. Жизнь поэтапно начала возвращаться в мирное русло, а люди наконец расслабились и поверили, что военные действия остались в прошлом. Регион ухожен не только в центральной части, но и в отдаленных районах.

Хотелось бы упомянуть также о водителях общественного транспорта. Они никогда не сделают замечания, если человек забыл деньги или оказался без наличных, — отнесутся с пониманием и не попросят перевести сумму за проезд на личный счет. Бывает, что пассажиры выручают друг друга.

Я и сама попадала в такую ситуацию — душа горела от смущения. С трудом выдавила, что забыла кошелек, а водитель мне крикнул: «Подожди!». Я думала, ругать будет, а он протянул мне 100 рублей со словами: «Сестра, возьми, тебе же домой ехать надо». Деньги не взяла, но искренне поблагодарила его. В такие моменты ощущаешь счастье. Жить в регионе, где уважают религию и культуру, — это гарантия безопасности.

Нередко я слышала от туристов фразу: «Если бы наши дети тут жили, им было бы чему научиться. Мы бы за них меньше беспокоились». Бывало так, что приезжие из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов начинали интересоваться учебными заведениями Чечни, в которые можно было бы отправить своих чад.

Айсель Эюбова

Бульвар имени Махмуда Эсамбаева в Грозном

Наша молодежь очень активная и позитивная. Приезжие удивляются тому, что у нас не проводятся дискотеки, однако молодые находят другие занятия: джигиты интересуются спортом, а девчонки развиваются в сфере национальных танцев.

На наших улицах вы не увидите пьяного человека: алкоголь тут продают только в одной сети гипермаркетов или подают в ресторанах, предназначенных для гостей. У нас быть пьяным перед членами семьи или старшими просто непозволительно. Курящих тоже увидеть непросто.

Туристам мы советуем вести себя в меру скромно. У меня был на практике случай, когда в экскурсионной группе оказался мужчина в бриджах. Когда мы перемещались по объектам, рядом с нами остановилась машина, из которой вышли местные ребята. Они мягко объяснили: «Мы понимаем, что вы гости, но мы бы вас попросили приобрести брюки до щиколоток, потому что всюду ходят женщины, и ваш внешний вид может их смутить». Мужчина из группы отнесся к просьбе с пониманием. Но такого, чтобы местный подошел к туристу и начал проявлять агрессию, попросту не бывает.

«У нас бывает много гостей с разноцветными волосами»

Магомед, 28 лет, житель Дербента, сотрудник сферы туризма

В Дагестане, безусловно, есть устоявшийся менталитет. Южная часть республики считается более улыбчивой, дружелюбной, приветливой, а северная ассоциируется с Махачкалой, где больше суеты, беготни и дел. Но ни в одном городе нет уличной преступности. Конечно, тут не учитываются какие-то бытовые семейные ссоры, но даже таких случаев в моей памяти не отложилось. Немаловажно, что Дербент очень компактный — здесь все знакомы друг с другом через три-четыре рукопожатия. Поэтому если кто-то совершит преступление, об этом станет известно практически каждому.

Айсель Эюбова

Экраноплан «Лунь», парк «Патриот», Дербент

Приезжим нужно понимать одну вещь: мы — мусульманская республика, поэтому наши девочки не позволяют себе оголяться, носить шорты и топы с глубоким декольте. Туристке в открытой одежде местные могут свистнуть или крикнуть что-то вслед, однако до тактильного контакта точно не дойдет. Если не давать веского повода, никто не скажет в твой адрес ни слова.

При этом я заметил, что когда у нас увеличился поток туристов, народ привык к неординарному виду гостей и вовсе перестал акцентировать на нем внимание. А раньше всем было интересно поглазеть на диковинку

Дербент отличается от других городов Дагестана и даже страны в целом: тут люди, кухня, традиции — чистый Восток. Это все складывалось исторически: здесь и влияние Персии, и Арабского халифата. Культура, которую они с собой принесли, синтезировалась и стала общей.

Айсель Эюбова

Сулакский каньон

В начале 2000-х годов ЮНЕСКО удостоил Дербент почетного диплома за распространение идей толерантности, и мы этим очень гордимся. У нас бывает много гостей с разноцветными волосами, с татуировками с ног до головы. Сегодня любой человек может выйти прогуляться поздно вечером и будет чувствовать себя комфортно и безопасно.

Сюда стоит приехать за древней историей и за тем, чтобы прочувствовать деревенский быт и местный колорит. Прогуляться по берегу Каспийского моря, побывать в Джума — самой старой мечети России, сходить на базар за специями и другими интересными продуктами. Если есть время — доехать до единственного в стране субтропического лианового леса на границе с Азербайджаном.

Абсолютно точно могу сказать, что тут ты отдыхаешь, наполняешься приятными эмоциями, уезжаешь с теплыми воспоминаниями и желанием вернуться — так говорят все, кто к нам приезжают.