Куда поехать всей семьей на Новый год

До Нового года остались считанные дни, и если вы еще не спланировали свое путешествие на праздники, то самое время это сделать. В беседе с "Рамблером" руководитель агентства экономных путешествий "99 евро" Татьяна Сапронова поделилась лучшими направлениями для новогоднего семейного отдыха.

Архыз

Видео дня

Архыз — курорт, который можно посещать круглый год. Однако именно в новогоднее время он приобретает новые краски. Забронируйте для поездки с детьми гостиницу или отель — зачастую там есть игровые комнаты, детские площадки, а также специальные дополнительные кроватки для самых маленьких гостей. В самом Архыз Парке работает множество развлечений: надувные батуты, аттракционы, электромобили, есть развлекательные программы для детей любого возраста. Если вы предпочитаете активный отдых, то вам точно понравятся конные прогулки, маршруты канатной дороги и пешие экскурсии. И самое главное — в Архызе сразу несколько трасс, предназначенных только для детского и семейного катания.

Карибские курорты — Доминикана, Куба, Мексика

Если снег и холод зимы вам не по душе, и хочется выбраться туда, где потеплее — отправляйтесь в страны Карибского бассейна. Границы Доминиканы, Кубы и Мексики открыты для россиян, теплое море и прекрасные пляжи — идеальное место для релакса. Здесь есть все как для родителей, так и для детей: дайвинг, серфинг, шумные ночи с музыкой, танцами и фейерверками, отдых на пляже и в спа-центрах, а также множество культурных мероприятий. На Новый год можно остаться в отеле, где всегда проводятся яркие праздники, — латиноамериканцы умеют веселиться. А можно снять тихий и уютный домик на берегу моря и отпраздновать Новый Год в кругу семьи так, как хочется именно вам.

Стамбул

Этот город — древний мегаполис, который на протяжении всей своей истории был столицей целых трех великих империй: Римской, Византийской и Османской. Это единственный город в мире, расположенный сразу в двух частях света — Европе и Азии. Для празднования Нового Года можно выбрать как маленькое уютное заведение с местной кухней, так и большой ресторан с развлекательной программой. Часто сами отели предлагают на выбор программы для гостей любого возраста, так что и взрослые, и дети останутся довольны. Еще один вариант: вы можете отправиться на праздничный ужин на борту прогулочного корабля, там вас ждут щедрый ужин, фейерверки и прекрасные виды на город с воды.

Великий Устюг

За новогодней сказкой — в Великий Устюг. Дети точно будут в восторге, ведь вы отправитесь в гости к самому настоящему Деду Морозу. Старинный северный город по праву можно считать центром новогоднего волшебства, вы можете посетить и древние архитектурные памятники — храмы, церкви, соборы, музеи и купеческие дома. А также отправиться на почту Деда Мороза и в лавку подарков, где родители смогут приобрести различные сувениры и подарки на любой вкус. Но самое главное — в Великом Устюге дети смогут встретить самого Деда Мороза и его помощников на Тропе Сказок в его резиденции. В доме Деда Мороза гостям покажут уникальную коллекцию подарков, предложат загадать желание, а также посетить волшебную обсерваторию и библиотеку сказок.

Карелия