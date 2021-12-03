Россиянам назвали семь причин отправиться в Марий Эл

Марий Эл — республика на востоке от Нижнего Новгорода и на северо-западе от Казани. В регионе насчитывается 675 тысяч жителей. При этом Марий Эл богата культурой и природой. Здесь переплетаются языческая и православная культура, а над Волгой возвышаются густые леса. Семь причин, по которым можно отправиться на отдых в Марий Эл, россиянам назвала KP.RU.

Фото: Коммерсантъ Коммерсантъ

Прежде всего, здесь хранят традиции народа марийцев, у которого есть собственная культура, религия, язык и даже поэзия. Ознакомиться с обычаями марийцев можно на празднике Сюрем в священной роще.

Во-вторых, Марий Эл — это край рек и озер, водоемов здесь насчитывается более тысячи. Кроме того, значительную часть площади республики занимает лес. Отмечается, что регион особенно популярен у любителей экотуризма и сплавов.

Есть в республике и свой Дед Мороз — здесь его зовут Йӱштӧ Кугыза, и живет он в селе Кукнур. Чтобы увидеть марийского волшебника, нужно пройти испытания, узнать о героях национального марийского фольклора и достопримечательностях.

Богата Марий Эл и православными храмами: здесь есть как древние христианские постройки, так и современные. Живописна не только архитектура — в республике можно полюбоваться на реку Волгу. Несмотря на то, что всего два процента протяженности реки находится в Марий Эл, здесь есть «инстаграмные» места: по данным издания, они находятся на границе с Чувашией.

В республике есть город Козьмодемьянск, его советуют посетить любителям Остапа Бендера. Считается, что именно этот населенный пункт стал прообразом Васюков. Здесь есть этнографический и художественно-исторический музеи, а в местном театре играют постановки на горномарийском языке.