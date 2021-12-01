Суровые развлечения на Байкале, которые поймут только русские

Все большую популярность набирают так называемые "ледовые" туры на Байкал.

Самое древнее озеро на планете (ему порядка 25 миллионов лет) находится в Сибири. Когда туристы планируют путешествие на Байкал, то зачастую отправляются туда летом, но и зимой местные природные пейзажи просто завораживают, а иногда становится и немного страшно. Подробнее о главном развлечении русских на Байкале - в материале "Рамблера".

Видео дня

Чтобы прогуляться по кристально чистому и прочному льду, отправляться на озеро лучше в конце января или в феврале. Но некоторые русские туристы уже решили устроить променад по замерзшей поверхности воды, чем изрядно пугают иностранцев. В Сети даже обсуждали видео, где мужчина на коньках решил прокатиться по поверхности озера, в то время как прямо под его ногами трещит лед. Ролик вызвал бурную реакцию.

Возвращаясь к планированию поездки на Байкал зимой, следует отметить, что температура в январе и феврале может опускаться существенно ниже -20 градусов по Цельсию, но воздух сухой и потому холод ощущается иначе.

Возьмите теплую обувь, непродуваемые штаны, зимнюю куртку и обязательно - термобелье, теплую шапку и перчатки.

Несмотря на зимнее время, солнцезащитный крем также может понадобиться, поэтому не забудьте прихватить и его.

Кстати, на морозе мобильные телефоны и прочая техника садится быстрее, поэтому не лишним будет положить в сумку и повербанк.

Куда отправиться зимой на Байкале?

Поселок Листвянка

Одно из самых посещаемых туристами мест, но от этого не менее красивое. Листвянка — это обязательный пункт в почти любой программе отдыха на Байкале. В ее окрестностях можно подняться на пик Черского. Там находится смотровая площадка, откуда открывается обзорный вид на южную часть Байкала и исток Ангары.

Остров Ольхон

Его называют сердцем Байкала. Ольхон - это особенно крепкий лед зимой, восхитительные пейзажи и неповторимые впечатления.

При этом добраться с материка на Ольхон можно только по льду, переправу открывают в феврале, когда лед уже достаточно крепкий.

Главное туристическое развлечение - подледная рыбалка. Путешественники сюда приезжают за щукой, сигом, омулем и хариусом.

Бухта Песчаная

Еще один обязательный пункт в списке путешественника, который решил осмотреть достопримечательности Байкала.

Автомобильных дорог в бухту нет, зимой добраться можно только на вертолете или по льду - для второго способа используют хивус (судно на воздушной подушке).

Сюда путешественники отправляются кататься на коньках и восхититься местными пейзажами.