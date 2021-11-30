Поедут по этапу: каким будет "Криминальное кольцо России"

В Институте гостиничного бизнеса и туризма РУДН ученики магистратуры представили свои проекты, в которых поразмышляли о будущем туристической индустрии. Одна из девушек Ксения Голодная разработала проект туристического маршрута, которые назвала "Криминальное кольцо России". Она уверена, что он будет пользоваться популярностью и доставит достойную конкуренцию "Золотому кольцу".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Что будет входить в маршрут

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Как заявлено в проекте, предлагается добавить туда такие знаковые для России тюрьмы, как "Вологодский пятак", "Бутырку", "Матросскую тишину", и "Владимирский централ". Эти тюрьмы имеют социальную и историческую значимость, а также интересны для посещения.

Например "Владимирский централ" вошел в российскую историю благодаря известному шансонье Михаилу Кругу. Он написал одноименную песню и посвятил ее криминальному авторитету Саше Северу. В Бутырской тюрьме содержались Емельян Пугачев, Владимир Маяковский, Феликс Дзержинский, Осип Мандельштам и другие.

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Многие тюрьмы в Росси действительно являются знаковыми, но большая проблема заключается в том, что они еще действуют, а приводить людей в места лишения свободы значит, что жизнь заключенных будут ограничивать еще сильнее. Кроме того, получается, что туристы будут ходить по зданиям лишения свободы в то время, как заключенные будут сидеть в клетках. Это, как минимум, негуманно.

Что предлагают туристам

Программу маршрута предлагается составлять на несколько дней в зависимости от возрастной аудитории. Сообщается, что туристы смогут ознакомиться с историей тюрем и посмотреть, как люди живут в заключении. Также предлагаются интерактивные развлечения: дегустация тюремной еды, "почифирить", сделать куколку из черного хлеба или набить татуировку.

Как в России обстоят дела с тюремным туризмом

На самом деле, в России уже можно посетить тюрьмы. Однако они уже не действуют, а на их месте расположены музеи. Одним из самых ярких примеров этого является тюрьма Трубецкого Бастиона, которая расположена в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Она действовала в 1872—1921 годах для политических заключенных, а теперь в ней расположен музей. Посетители могут посмотреть на то, как были устроены камеры, а также почитать записки заключенных, которые там пребывали.

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Существуют экскурсии и в уже упомянутый выше Владимирский централ. На входе у туристов забирают телефоны и колюще-режущий предметы, переодевают в тюремную робу и запрещают отдаляться от гида более, чем на метр. Экскурсия проходит по тюремному дворику, музею, столовой, а также для этого освободили одну из камер.

В еще одной тюрьме Санкт-Петербурга "Кресты" действует музей. Специально под это отведена часть тюрьмы, в том числе и храм святого благоверного великого князя Александра Невского.

Тюремный туризм в мире

В мире также существует ряд тюрем, которые можно посетить. Все они уже давно не действуют. Например в США можно зайти в самую знаменитую тюрьму в мире "Алькатрас". Ежегодно ее посещают 1,5 миллиона человек. Она расположена на отдельном острове, а в нее заключали самых свирепых заключенных. В тюрьме можно прогуляться по камерам, посмотреть, как здесь жили люди, лишенные свободы, а также посмотреть на то, какие вещи здесь мастерили.

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В городе Мельбурн в Австралии проводятся экскурсии по старой тюрьме. Во времена Второй мировой ее использовали как место заключения военных преступников, потом в ней располагались склады, а затем там открыли музей. Для тех, кто любит пострашнее, предлагаются ночные экскурсии.